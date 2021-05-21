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Dünya Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye kararı
Dünya

Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye kararı

Türkiye'deki tam kapanma sonrası vaka sayısında bir hayli gerileme meydana geldi. Verileri inceleyen Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'yi 'azalan trend listesine' ekledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 17:26:00 -
Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye kararı

Avrupa kıtasında seyahat kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılırken kıtadaki birçok ülkede vaka ve can kaybı sayısı her geçen gün azalıyor.

Geçtiğimiz hafta yaklaşık 520 bin yeni koronavirüs vakasının görüldüğü Avrupa Kıtası ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü haftalık raporunu yayınladı.

Geçtiğimiz hafta düşüş yüzde 28

Worldmeter verilerine göre ortalama olarak Avrupa kıtasında vaka sayuıları yüzde 21 düşerken Türkiye’de vaka sayıları geçtiğimiz hafta yüzde 28 düşerek ortalamanın yüzde 33 üzerinde yer aldı.

NTV'de yer alan habere göre Dünya Sağlık Örgütü de vaka sayılarını ve eğilimleri inceleyerek derlediği raporunda, Türkiye’yi Covid-19 ile ilgili ‘azalan trend’ listesine aldı.

61 ülke ve bölgenin derlendiği grafikte Türkiye son 14 gün içerisinde vaka sayısındaki yüzde 61,6’lık düşüşle kendi nüfusuna yakın bütün ülkeleri geride bıraktı.

27 AB ülkesinin 26'sını geçti

27 AB ülkesi içerisinde sadece Malta’nın gerisinde kalan Türkiye’de geçtiğimiz hafta boyunca 100 bin kişide görülen vaka sayısı 93,2 oldu.

Turizm sezonunun başladığı şu günlerde ülkelerin tek tek seyahat izni verdikleri yerleri açıklamasıyla koronavirüs verileri değer kazanırken, İngiltere Türkiye’yi kırmızı listeye dahil etmişti.

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