0553 313 94 23

Dünya Sağlık Örgütü duyurdu: Küresel acil durum ilan edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ebola salgınının Kuzey Kivu eyaletinin en büyük kenti Goma'ya sıçraması üzerine küresel acil durum ilan edildiğini duyurdu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 06:10
Dünya Sağlık Örgütü duyurdu: Küresel acil durum ilan edildi

DSÖ Acil Durum Komitesi, yaklaşık 2 milyon nüfusuyla bölgenin en kalabalık kenti Goma’daki ilk Ebola hastası bir papazın dün ölmesinin paniğe yol açması üzerine Cenevre'de toplandı.

Örgütün merkezindeki toplantıda, “Ebola’nın küresel bir sağlık tehdidi” olup olmadığı konusu, 15 Haziran'daki toplantının ardından yeniden ele alındı.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom, toplantıdan sonra yaptığı yazılı açıklamada, "KDC'deki Ebola virüsü hastalığı (EVD) salgını için Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan ettiğini" bildirdi.

Adhonom, KDC'de son bir yılda çok zor şartlar altında olağanüstü işler yaptıklarını belirterek, "Dünyanın çabalarımızı fark etmesi ve ikiye katlamasının zamanı geldi. Bu salgını sona erdirmek ve daha iyi bir sağlık sistemi oluşturmak için KDC ile dayanışma içinde birlikte çalışmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ölü sayısı bin 571'e yükseldi

KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, geçen yıl temmuz sonunda Kuzey Kivu eyaletinde başlayan ve Ituri eyaletine yayılan salgında, 2 bin 489 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden 2 bin 395'inin Ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Salgında bin 571 kişi hayatını kaybederken virüsü taşıyan 698 kişi tedavi edildi. Ebola merkezlerinde 128 kişinin tedavisi sürüyor.

Virüsten kaynaklandığı kesinleşmeyen kanamalı ateş vakalarından da 94 kişi yaşamını yitirdi.

Bölgede 8 Ağustos 2018'de başlatılan kampanya kapsamında 161 bin 400 kişi aşılandı.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgınla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 05:19
  1. WHO
  2. dünya sağlık örgütü
  3. ebola

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Arjantin Devlet Başkanı Yardımcısı Boudou'nun hapis cezası onaylandı
    1. Eski Arjantin Devlet Başkanı..
    2. NATO'dan S-400 açıklaması... 'NATO'dan..
    3. Temsilciler Meclisi Yemen tasarısını..
    4. "YPG/PKK, masum Kürtleri hedef alan..
    5. Beykoz’da kundaklama iddiası polisi..
    6. Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj..
    7. Başkent’te aday sürücü yayaya çarptı
    8. İnsan tacirinden küstah sözler.....
    9. Emniyet Genel Müdürü değişti... İşte..
    10. Acı haber! Bir asker şehit oldu
    11. Torba kanun Meclis'ten geçti... 6 ay..
    12. Dünya Sağlık Örgütü duyurdu: Küresel..
    13. 50 otobüsle gelmişlerdi, büyük bir şok..
    14. "NATO'nun Türkiye ile iş birliği,..
    15. Aşırı yağış sel ve toprak kaymasına..
    16. Pompeo, Yunanistan Dışişleri Bakanı..
    17. Bursa'da ahır yangını
    18. GÜNCELLEME - Düzce'de su baskını ve..
    19. Balıkesir'de bir evde patlama ve..
    20. ABD'de aşırı sıcak hava uyarısı
    21. Samanlıkta büyük yangın: 5 Büyükbaş..
    22. Düzce'de su baskını ve toprak kayması
    23. Köpek saldırısı sonucu dağda mahsur..
    24. Tartışanlara müdahale edince..
    25. Tüp patladı, 4 ev alev alev yandı
    26. Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet..
    27. Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü,..
    28. Kazada yaralanan şahıs yaşam savaşını..
    29. BM’den Macaristan’a "göçmen" tepkisi
    30. Sincan Belediyesi’nin AKP’li Meclis..
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Erdoğan müjdeyi vermişti! Başvurular başladı
    Erdoğan müjdeyi vermişti! Başvurular başladı
    Şoray Uzun'dan çok sert tepki: Kim ki örgüt ismi vermeyi uygun görmez ise haindir
    Şoray Uzun'dan çok sert tepki: Kim ki örgüt ismi vermeyi uygun görmez ise haindir