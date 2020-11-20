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Aktüel Dünya Sağlık Örgütü, Afrika ülkelerini Kovid-19 vakalarındaki artışa karşı uyardı
Aktüel

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika ülkelerini Kovid-19 vakalarındaki artışa karşı uyardı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 17:43:47 -
Dünya Sağlık Örgütü, Afrika ülkelerini Kovid-19 vakalarındaki artışa karşı uyardı

İSTANBUL (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da yeni tip koronavirüs vakalarında artış görüldüğünü açıklayarak önlem alınması noktasında hükümetleri uyardı.

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, video konferansta gazetecilere, kıtadaki 20 ülkede Kovid-19 vakalarının tekrar artış gösterdiğini açıkladı.

Moeti, birçok ülkede tatil döneminin yaklaştığına dikkati çekerek festival ve seyahatler nedeniyle vaka tespit edilmeyen bölgelerde de Kovid-19 virüsünün görülme riskiyle karşı karşıya olduklarını belirtti.

"Kovid-19 vakalarındaki düşüşten sonra ekim ayının başından itibaren 20 ülkede yeniden artış gözleniyor." ifadelerini kullanan Moeti, hükümetlere de çağrı yaparak gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Moeti ayrıca maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması çağrısını yineledi.

Bu arada DSÖ, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Afrika'da maske takılmasını teşvik etmek amacıyla farkındalık kampanyası başlattı.

Kıtada Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu geçerken 48 binden fazla kişi hayatını kaybetti.


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