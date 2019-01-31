Dünya Sağlık Örgütü: 29 bebek donarak öldü! Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Al Hol Kampı'nda son 2 ay içerisinde en az 29 bebeğin donarak öldüğü açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan mülteci kampında son 2 ay içerisinde en az 29 bebek donarak hayatını kaybetti. Ayrıntılar geliyor...

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