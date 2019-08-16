Dünya Robotik Yarışmasında Türkiye'nin aldığı ilk ve tek ödül

Ülkemiz adına Güney Kore'nin Changwon şehrinde yarışan Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Teknoloji Takımı onlarca ülke arasından ilk üçe girmeyi başardı. Güngören Belediyesi'nin bütün ihtiyaçlarını karşıladığı öğrenciler FIRA Uluslararası Robot Olimpiyatlarında 'İmkansız Görev' kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

İMKANSIZ GÖREVLERİ TEK TEK ÇÖZDÜLER

Kategorinin adından da anlaşılacağı gibi, yarışmaya katılan ve belli bir deneyim seviyesinin üzerinde olan takımlar önce ikili ittifak oluşturdu. Daha sonra ise kendilerine verilen görevi, yerine getirmek için sıfırdan 2 otonom robot tasarlayıp kodladı. Bu zorlu süreçte, bir yandan sosyal iletişim becerilerini sergileyip ortak iletişim dili kullanan yarışmacılar, ortak plan hazırlayıp proaktif düşünme, problem çözme becerilerini de ortaya koymaya çalıştı. Farklı iki ülke takımlarının bir araya gelerek oluşturduğu takımlar imkansız görev içerisinde yar alan tasarım, program ve çözüm konularında birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştı. İmkansız görevi en kısa zamanda, en uygun şekilde yerine getiren takımlar, mutlu sona ulaştı. Ülkemizi temsil eden Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de bu takımlardan biri oldu.

ÜLKEMİZİ GURURLANDIRDILAR

Bu kategori de ayrıca, öğrencilerin kendilerine sunulan materyallerden dilediklerini seçerek makas ve çekiç gibi basit araçları kullanarak çeşitli sorunları çözmek için hayal güçlerini ve üstün yeteneklerini kullanmaları istendi. Üstelik kategorideki zorluklar bununla sınırlı değildi. Yarışmacıların önceden konusunu dahi bilmediği bir problemi biraraya gelerek çözmeleri de istendi. İşte tüm bu engelleri birer birer çözen Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Teknoloji Takımı elde ettiği dünya üçüncülüğü ile ülkemizi uluslararası robotik bilimi alanında gururlandırdı. Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir, "Ülkemizi, 21. yüzyıl hedeflerinin ötesine taşıyacak olan milli teknoloji hamlesinin ve dijital dönüşümün gerçekleşmesi adına gençlerimizin elde ettiği başarıyı çok önemsiyorum. Teknoloji üretip, tasarlayan bir ülke haline gelebilmemiz için neler yapabileceğimizi İmam Hatipli öğrencilerimiz herkese göstermiştir. Bu kıymetli gençlerimizin elde ettiği başarı hikayesinin başladığı yerde kalmayacağını ve bu zafer bayrağını her zaman daha yükseklere taşıyacaklarına olan inancım tamdır" dedi.

TÜRK ŞEHİTLİĞİNİ ZİYARET ETTİLER

Öte yandan öğrenciler, Kore Savaşı'nda kahramanca mücadele ederek şehit olan askerlerimizi de unutmadı. Ülkemizden 7 bin kilometre ötede Güney Kore'nin Pusan kentinde bayrağımızın dalgalandığı Türk şehitliğini ziyaret eden öğrenciler bol bol dua etti. Öğrenciler elde ettikleri başarıyı da şehitlerimize ithaf etti. Güney Kore'de "Kahramanlar" olarak anılan şehitlerimizin mezarları başında duygusal anlar da yaşandı.