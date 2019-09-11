Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye etabı başlıyor





ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı yarın Muğla'da başlayacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Muğla'nın Marmaris, Datça ve Ula ilçelerinde "Türkiye Rallisi" adıyla 12-15 Eylül'de düzenlenecek Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağına 22 ülkeden, 54 otomobil ve 108 sporcu katılacak.



Türkiye Rallisi, 988,5 kilometrelik parkurda, 310 kilometre uzunluğundaki 17 özel etaptan oluşuyor.



Ralliye geçen seneden farklı olarak 2 yeni etap eklendi. Yarışta cumartesi günü 10. ve 13. etaba, 17 kilometrelik Kızlan etabı eklendi. Diğer bir değişiklik ise 2018'e göre ters yönde geçilecek Çiçekli etabı.

Takımlar yarın Değirmanyanı'ndaki kısa "shakedown" etabında araçlarının son ayarlarını yaparak organizasyona başlayacak.

Pilotlara ise Marmaris Yat Limanı'nda yine yarın saat 18.00'de sembolik start verilecek.





- 14 ayaktan oluşuyor





WRC'de sezon yarışları Türkiye'nin yanı sıra Monako, İsveç, Meksika, Fransa, Arjantin, Şili, Portekiz, İtalya, Finlandiya, Almanya, Büyük Britanya, İspanya ve Avustralya olmak üzere 14 ülkede yapılıyor.

Türkiye'deki ayaktan sonra 12. ayak Büyük Britanya, 13. ayak İspanya ve 14. ve son ayak da Avustralya'da koşulacak. Avustralya'daki son ayağın ardından 2019 şampiyonu da belli olacak.

2019 Dünya Ralli Şampiyonası'nın 154 ülkede canlı yayınlanarak, 855 milyon kişiye ulaşması hedefleniyor.





- Estonyalı Tanak lider durumda





Toyota Gazoo takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak, geride kalan 10 ayak sonrasında ilk sırada yer alıyor.

Almanya'daki rallinin ardından puanını 205'e çıkaran Tanak, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.

Estonyalı pilotu, 172 puanla Belçikalı Thierry Neuville (Hyundai Shell Mobis) ve 165 puanla son 6 yılın şampiyonu Fransız Sebastien Ogier (Citroen Total) izledi.







- Takımlar klasmanı





Toyota, Hyundai, Citroen ve Ford markalarının yarıştığı takımlar klasmanında Hyundai Shell Mobis World Rally Team, 289 puanla lider durumda bulunuyor.

Toyota Gazzo Racing WRT 281 puanla ikinci, Citroen Total WRT 216 puanla üçüncü ve M-Sport Ford World Rally Team de 168 puanla dördüncü sırayı paylaştı.





- "En Çevreci Ekip" kupası sahibini bekliyor





Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde çevre duyarlılığı ile öne çıkan takıma "En Çevreci Ekip" kupası verilecek.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu iş birliğiyle seyir ve servis noktalarına geri dönüşüm kumbarası, pet toplama kafesi, özel atık kumbaraları ve iç mekan geri dönüşüm kutuları yerleştirildi.



Yarışlara hazırlık sürecinden itibaren katılımcı takımlar, servis alanında kurulum, her türlü tüketimi kontrol etme ve çevresel etkileri en aza indirme konusunda "Yeşil Rekabet" etkinliğinde de rakip olacak.



FIA Sürdürülebilirlik Programı kapsamında takımların çevreci çalışmaları değerlendirilerek en çevreci takıma özel bir ödül verilecek.



