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Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye etabı

- Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde Yeşilbelde, Kızlan ve Datça etaplarında yarışlar başladı

14 Eylül 2019 Cumartesi 09:42
Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye etabı


MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde Yeşilbelde, Kızlan ve Datça etaplarında yarışlar başladı.

Yarışları çok sayıda yerli ve yabancı turist de sabah saatlerinden itibaren bölgede demirleyen tekne ve yatlardan takip etti. Parkurlara araçlarla taşınan yarışseverler günün ilk ışıklarıyla seyirci alanlarındaki yerlerini alarak pilotların nefes kesen sürüşlerini izledi.

Toplam 22 ülkeden 54 otomobil ve 108 sporcunun katıldığı organizasyonun üçüncü gününde pilotlar, sabah Asparan'daki servis alanından çıkıp ilk olarak denizle doğanın bir arada olduğu 33 kilometrelik Yeşilbelde etabında yarıştı.

Pilotların sürüş becerilerinin ön plana çıktığı çok hızlı ve teknik bölümlerden oluşan parkurlarda pilotlar yoğun ormanlık alanda sona eren bir sert virajda sürüş becerilerini denedi.

Yeşilbelde etabında çok hızlı ve teknik pilotaj gerektiren bir alanda dar virajlarla karşılaşan pilotların, etaplarda zorluk çektiği görüldü.

Parkurun bir kısmı ise Marmaris'in nefes kesen manzarasıyla mükemmel fotoğraf fırsatları sunuyor.

Datça etabın da ise 8,75 kilometrelik parkurda pilotlar otomobillerin performanslarını sergiledi. Bu etapta çok dik bir iniş bölümünün ardından sahil bölgesi boyunca pilotları takip ederek Ege Denizi'nin nefes kesen manzarasıyla fotoğraf çekmek mümkün oluyor.

Datça etabını tamamlayan dünyaca ünlü pilotlar daha sonra parkura bu sene yeni eklenen 10,30 kilometrelik Kızlan etabına devam etti. Pilotlar bu etapta peşi sıra gelen 4 zıplama noktasında araçlarını test etti.

Kızlan etabı özellikle ilk kilometrelerinde yer alan ve birbirini takip eden atlama noktalarıyla izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Yarışların bazı bölümleri aynı zamanda helikopterden de görüntülenerek bir çok ülkede canlı yayımlanıyor.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 09:42
  1. Datça
  2. kızlan
  3. Muğla
  4. Yeşilbelde

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