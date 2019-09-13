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Dünya Ralli Şampiyonası’nın Türkiye ayağında Lappi lider

FIA Dünya Ralli Şampiyonası’nın 11.

13 Eylül 2019 Cuma 15:23
Dünya Ralli Şampiyonası’nın Türkiye ayağında Lappi lider

FIA Dünya Ralli Şampiyonası’nın 11. ayağı olan Türkiye Rallisi, Muğla Valisi Esengül Civelek’in ilk araca verdiği start ile başladı.


Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonun startında, çok sayıda yerli ve yabancı sporsever ile tekne ve yatlardan yarışı takip eden izleyiciler alkışlarla sporcuları destekledi. Katılımcı ekipler, start seremonisinin ardından marinada hayranlarına imza dağıttı ve daha sonra Marmaris Kalesi’ne çıkarak günün anısına toplu fotoğraf çektirdi. WRC pilotları, seyirci etabı öncesi klasik otomobillerle Marmaris Atatürk Meydanı’nda izleyicileri selamladı. Perşembe akşamı TURSAB sponsorluğunda gerçekleşen seyirci özel etabında 60 bine yakın izleyici önünde kozlarını paylaşan sporcular, yarışa bugün koşulan İçmeler, Çetibeli, Ula etaplarıyla devam etti. İlk 3 etap sonrasında Citroen Total WRT takımından Finlandiya’dan Esapekka LAPPI/Janne FERM ikilisi Citroen C3 WRC araçlarıyla ilk sırada yer alıyor.


Dünya Ralli Şampiyonası’nın en zorlu yarışlarından birisi olan Türkiye Rallisi’nde mücadele 14 Eylül Cumartesi Yeşilbelde, Datça ve Kızlan etaplarında devam edecek. Rallinin son günü olan 15 Eylül Pazar günü ise İçmeler’de yer alan Marmaris etabı ile Gökçe ve Çiçekli etaplarında ter dökecek sürücüler, saat 14:15’ten itibaren Asparan’daki finiş podyumundaki kapanış seremonisi ve ödül töreniyle ralliyi noktalayacaklar.


4 etap sonrası klasman şu şekilde oluştu:


1. Esapekka Lappi / Janne Ferm ... 1:00:52.8


2. Andreas Mikkelsen / Anders Jager ... 1:01:01.8


3. Jari-Matti Latvala / Miikka Anttila ... 1:01:05.8


4. Sebastien Ogier / Julien Ingrassia ... 1:01:07.9


5. Teemu Suninen / Jarmo Lehtinen ... 1:01:09.4

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:23
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