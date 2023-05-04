Dünya piyasaları iki faiz kararının arasında düşüşte
Dün akşam gelen Fed kararının ardından Wall Street düşerken Asya piyasaları karıştı. Avrupa'da ise bugünkü ECB kararı öncesi açılışlar düşük geldi.
Asya-Pasifik bölgesi, Fed'in faiz oranlarını genel olarak beklendiği gibi 25 baz puan artırarak federal fon oran aralığını Ağustos 2007’den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5-yüzde 5.25′e getirmesinin ardından karıştı.
Çin’de Shenzhen Bileşeni yüzde 0,57 düşerek seansı 11.273,86′da bitirdi ve Şanghay Bileşik yüzde 0,82 yükselerek 3.350,45′te kapattı.
Hong Kong’un Hang Seng endeksi ticaretin son saatinde yüzde 1,29 ve Hang Seng Tech endeksi yüzde 0,54 yükseldi.
Avustralya’da S&P/ASX 200 marjinal bir düşüşle 7.193,1’de sona erdi.
Güney Kore’de Kospi marjinal düşüşle 2.500.94′te kapanırken, Kosdaq yüzde 0.22 artışla 845.06′ya yükseldi.
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Japon piyasaları tatil nedeniyle kapalı.
ABD’de Dow Jones yüzde 0,80 ve S&P 500 yüzde 0,70 düştü. Nasdaq yüzde 0,46 düşerek en küçük kaybı gördü.
AVRUPA PİYASALARI ECB'NİN FAİZ KARARI ÖNCESİ DÜŞÜŞLE AÇILDI
Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 azalarak 459 puan oldu.
Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 değer kaybederek 15.682 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 7.751 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 azalışla 7.349 puana geriledi.