Dünya parçacıkları Ay’a taşındı: Ay toprağı gezegenimizin geçmişini saklıyor

Ay yüzeyi ilk bakışta cansız görünse de, bilim insanlarına göre durum bundan daha karmaşık. University of Rochester araştırmacıları, Dünya atmosferine ait küçük parçacıkların çok uzun bir zaman dilimi boyunca Ay toprağına yerleşmiş olabileceğini ortaya koydu.

Çalışmaya göre bu süreçte Dünya’nın manyetik alanı kilit rol oynuyor. Güneş’ten gelen parçacık akımı, atmosferin üst katmanlarından bazı gazları koparıyor ve manyetik alan bu maddelerin bir kısmını Ay yörüngesine doğru yönlendiriyor.

MANYETİK ALAN ENGELLEMEDİ, AKSİNE TAŞIDI

Araştırmanın sonuçları Nature Communications Earth and Environment dergisinde yayımlandı. Çalışmada, uzun süre manyetik alanın atmosfer kaçışını engellediği düşünülürken, bunun tam tersine bir taşıyıcı görevi de görebileceği gösterildi.

Araştırmacılardan Prof. Eric Blackman, Ay toprağının Dünya atmosferinin geçmişine dair doğal bir arşiv olabileceğini belirterek, bu sayede gezegenimizin iklim ve evrim tarihine dair yeni bilgiler elde edilebileceğini aktardı.

DÜNYA KAYNAKLI MADDELER

Apollo görevlerinde getirilen Ay örneklerinde su, azot ve asal gazlar gibi uçucu maddelerin bulunması, bu çalışmayla birlikte yeni bir anlam kazandı. Bilim insanları, bu maddelerin bir kısmının kaynağının Dünya olabileceğini değerlendiriyor.