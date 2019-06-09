Dünya Para Okçuluk Şampiyonası
- Hollanda'da gerçekleştirilen şampiyonada Klasik Yay Kadın Milli Takımı, dünya ikincisi oldu09 Haziran 2019 Pazar 13:30
ANKARA (AA) - Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nın son gününde Klasik Yay Kadın Milli Takımı, gümüş madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın Hertogenbosch şehrinde düzenlenen turnuvada, Yağmur Şengül, Zehra Özbey Torun ve Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan Klasik Yay Kadın Takımı, final atışlarında Çin ile karşılaştı.
Mücadeleden 6-0 mağlup ayrılan ay-yıldızlı ekip, gümüş madalyada kalarak dünya ikincisi oldu.
Bu sonucun ardından Türkiye, Dünya Şampiyonası'nı 7 Tokyo Olimpiyatları vizesi, 2 altın ve 3 gümüş madalyayla bitirdi.
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