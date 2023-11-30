Dünya otomotiv devinden: Honda Civic yıl sonu bombası! Ünlü Japon devi ilan etti: Binlerce TL'lik indirim Civic fiyatlarını eritti!

Otomobil tutkunları için hazırladığımız haberlere bu kez Honda Civic ile devam ediyoruz. 2023 yılını çılgın bir kampanyayla bitiren Civic fiyatlarını araştırdık.

Son dönemde sıfır otomobil piyasasında devam eden durgunluk markaların birbiri ardında yaptıkları kampanyalarla canlandır. Honda da bu trende katıldı.

Japon otomobil devi kullanıcıları cezbedecek bir indirime gitti.Yeni fiyatlandırmada Honda Civic, 1.573.000 TL olan baz donanım seviyesi fiyatını 178.000 TL birden indirdi.

Honda Civic, kompakt sedan segmentinde yıllardır sağlam duruşuyla otomobil meraklıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Yapılan bu indirim, Honda Civic modelini daha erişebilir hale getirdi.

Bu indirimle birlikte bütçesine uygun araç arayanlar çekici bir alternatife kavuştu.

Geniş iç mekan, güçlü motor ve ileri teknoloji özellikleri, otomobili daha popüler bir hale getirmeye devam ediyor.

Güvenlik donanımlar üst seviyede. Konfor ve çevre dostu özelliklerinin yanısıra şimdi de her cebe uygun fiyatlarıyla Honda Civic şimdi piyasada daha rekabetçi bir durumda olduğunu gösterdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Otomobil markaları, sıfır otomobil pazarında yaşanan durgunluklara çare olarak gitiği indirim kampanyalarından beklediği almaya devam ederken Honda Civic de pazardaki bu rekabete yaptığı indirimle katıldı. Civic, müşteri odaklı pazarlama stratejisinde başarılı olacak mı zaman gösterecek.

Gelin Honda Civic Aralık 2023 fiyatlarına birlikte bakalım.

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance

Fiyatı: 1.425.000 TL

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Executive+

Fiyatı: 1.519.000 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance

Fiyatı: 1.425.000 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+

Fiyatı: 1.519.000 TL