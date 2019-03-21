Dünya Ormancılık Günü’nde fidan dikim etkinliği Isparta’nın Gelendost ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık ve Çevre Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Isparta’nın Gelendost ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık ve Çevre Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Gelendost ilçesindeki Sarı Yaprak Mevkii’nde düzenlenen fidan dikim etkinliğine, Kaymakam Fatih Çevik, Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, Jandarma Komutanı Mikail Tufan Öztürk, İlçe Emniyet Amiri Soner Topal, Orman İşletme Şefi Meryem Özlem Gafar, daire amirleri, ilkokul öğrencileri ile öğretmenler katıldı.

Yaklaşık 500 fidan dikiminin yapıldığı etkinlik sonunda katılımcılar, hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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