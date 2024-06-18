Dünya olası savaşa karşı kutuplaşıyor mu? Putin'den 24 yıl sonra bir ilk
Avrupa ve Orta Doğu'da gerilimin tırmanması nedeniyle yeni bir dünya savaşının mesajları verilirken; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir hamle geldi. Putin, 24 yıl aradan sonra Kuzey Kore’ye resmi ziyarette bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aradan sonra resmi ziyaret çerçevesinde Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyan’a gitti.
Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pyongyang’a ulaştı. Ziyaret, Kore Halk Cumhuriyeti Başkanı Kim Jong Un’un daveti üzerine gerçekleşti. Kuzey Kore Başkanı Kim Jong Un, Pyongyang Havaalanı’nda Vladimir Putin’i şahsen karşıladı” denildi.
Rusya ve Kuzey Kore arasında anlaşmalar imzalanacak
Putin ve Kim’in yarın bir araya geleceği, bazı anlaşmalar imzalayacağı ve ardından ortak basın toplantısı gerçekleştireceği aktarıldı.