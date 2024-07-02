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Teknoloji Dünya nüfusunun yüzde kaçı sosyal medya kullanıyor? İşte cevabı
Teknoloji

Dünya nüfusunun yüzde kaçı sosyal medya kullanıyor? İşte cevabı

Yeniakit Publisher
2024-07-02 15:31:14 - 2024-07-02 15:31:13
Dünya nüfusunun yüzde kaçı sosyal medya kullanıyor? İşte cevabı

2024 verilerine göre, dünyada kullanıcılarının sayısı her yıl artan sosyal medyayı toplam nüfusun yüzde 62'si kullanıyor. Açıklanan verilere göre Türkiye ortalamanın üzerinde bulunuyor.

İstatistik şirketi Statista'da derlenen verilere göre dünya genelinde sosyal medyayı kullananların oranı yüzde 62'ye yükseldi. Bu da dünya genelinde 5 milyar insanın sosyal medya kullandığı anlamına geliyor. Sosyal medya kullanıcılarının sayısı geçen yıla göre yüzde 5,6 arttı.

Türkiye ortalamanın üzerinde yer alıyor

2023 boyunca 266 milyon yeni kullanıcı ise ilk kez sosyal medya kullanmaya başladı. Nisan itibarıyla Facebook, aylık aktif 3 milyarı aşan sayısıyla dünyada en fazla kullanıcıya sahip sosyal medya platformu olarak zirvedeki yerini koruyor. Facebook'un da sahibi Meta şirketine ait Instagram ve WhatsApp, aylık 2 milyar kullanıcısıyla listede 3'üncü ve 4'üncü sırada yer alıyor.

Listenin devamında ise Facebook Messenger bir milyar kullanıcısıyla 7'nci sırada bulunuyor. Listede 2'nci sırada, Google'ın sahibi olduğu çevrimiçi video paylaşım platformu YouTube geliyor. YouTube, dünya çapında 2,5 milyar kişi tarafından kullanılıyor. Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformu ise 611 milyon kullanıcıyla 12'nci sırada bulunuyor.

Rapora göre, Türkiye'de en fazla kullanıcıya 57 milyon 500 bin ile YouTube sahip. Instagam, 57 milyon 100 bin kullanıcıyla YouTube'un hemen peşinden geliyor. TikTok, 37 milyon 700 bin kullanıcıyla Türkiye'de 3'üncü, Facebook 34 milyonla 4'üncü, X 20 milyon 670 bin kullanıcıyla 5'inci, LinkedIn ise 16 milyon kullanıcıyla 6'ncı sırada yer alıyor.


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Rapordaki verilere göre kullanıcılar, ortalama 2,23 saatlerini sosyal medyada geçiriyor. Ayrıca, 1,41 saat kitap, dergi ve benzeri okuma, 1,25 saat müzik dinleme, 1,02 saat de oyun oynamaya vakit ayrılıyor. Türk kullanıcılar, sosyal medyada dünya ortalamasından biraz daha fazla vakit geçiriyor.

Günlük ortalama 2 saat 44 dakikalarını sosyal medyada geçiren Türk kullanıcılar, internette de dünya ortalamasından bir saat daha fazla vakit harcıyor. Türkiye, internet kullanımında toplam 6 saat 57 dakikayla 42 ülke arasında 20. sırada yer alıyor.

(Kaynak:donanimhaber.com)

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