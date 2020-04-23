Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Arakanlı Müslümanlar için "adil ve seri" çözüm çağrısı

İSTANBUL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği, Arakanlı Müslümanların (Rohingyalar) uğradıkları zulümden kurtarılmaları için İslam ülkeleri ve uluslararası kurumlara "adil ve seri" çözüm bulma çağrısı yaptı.

Birliğin Genel Sekreteri Ali el-Karadaği, yaptığı yazılı açıklamada, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı zulüm, ırkçılık, öldürülme, tehcir ve soykırımı kınadığını belirtti.



Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı bu zulmün, yüzlerce kişiyi, komşu ülkelere sığınma gayesiyle denize açılmaya ittiğini ve bu nedenle son dönemde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Karadaği, şu ifadeleri kullandı:

"Başta komşular olmak üzere İslam ülkeleri ile insan hakları ve mültecilerle ilgilenen tüm kurumları, Arakanlı Müslümanlar konusunda üzerlerine düşeni yapmaya, onları gördükleri bu zulümden kurtarmak için adil ve seri bir çözüm bulmaya çağırıyorum."

Karadaği, Myanmar'a komşu ülkeleri ise sığınmacı Arakanlı Müslümanlara karşı muamelelerinde vicdanlarının sesini dinlemeye, bu ülkelere güvenli bir şekilde sığınmalarına ve ramazan ayında ibadetlerini yapmalarına izin vermeye çağırdı.

Myanmar'da 1982'de kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlar, "devletsiz" sayılıyor. Birleşmiş Milletlerce (BM) "dünyada en fazla zulüm gören azınlık" olarak kabul edilen Arakanlı Müslümanlar, ülkede şiddet olaylarına, yasal, ekonomik ve toplumsal ayrımcılığa maruz kalıyor.





