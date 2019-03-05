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Dünya Motokros Şampiyonası’nda hedef 50 bin izleyici

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, bu sene Afyonkarahisar’da ikincisi düzenlenecek olan Dünya Motokros Şampiyonası öncesi, “Geçen sene 6 kıtada 186 ülkeye canlı yayın yaptık.

05 Mart 2019 Salı 10:48
Dünya Motokros Şampiyonası’nda hedef 50 bin izleyici

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, bu sene Afyonkarahisar’da ikincisi düzenlenecek olan Dünya Motokros Şampiyonası öncesi, “Geçen sene 6 kıtada 186 ülkeye canlı yayın yaptık. Bu sene hedeflerimiz daha büyük. 50 bini aşkın seyirciye ulaşmak istiyoruz” dedi.


Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, bu sene 06-07-08 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar’da ikincisi düzenlenecek olan Dünya Motokros Şampiyonası öncesinde İhlas Haber Ajansı muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Bu sene hedeflerini bir adım daha öteye götürmek istediklerini belirten Asbaşkan Akülke, “Dünya Motokros Şampiyonası ilk defa 1-2 Eylül 2018 tarihinde Afyonkarahisar’da düzenledi. 2018’in en büyük spor organizasyonlarından biri olan bu şampiyona 6 kıtada 186 ülkede canlı yayınlandı. Şampiyonanın bünyesinde Afyon Motosiklet Festivalini de düzenledik. Afyon’un yerelde büyük bir başarısı vardı. Bu başarı uluslararası anlamda da ‘Dünyanın en iyi pisti’ ve ‘En iyi alt yapı’ ödüllerini aldı. 2018’de Afyon’un bu başarısı 2019’da iki organizasyonla taçlandırıldı. Şampiyona bu sene 4 kategoriye çıktı ve Dünya Kadınlar Şampiyonası final yarışı ile Avrupa Gençler Şampiyonası’nın final yarışları da Afyon’a verildi. Yılın bu en büyük etkinliği, tüm doğa tutkunlarını, motosiklet tutkunları, gezginleri, kampçıları ve karavancıları Afyon’a bekliyoruz ve yılın ilk etkinliğinde bir arada olmak istiyoruz” diye konuştu.



“50 bin üstü seyirci hedefliyoruz”


Bu sene sporcu sayısını ikiye katladıklarını belirten Akülke, “Geçen sene totalde 2 kategoride 80 sporcu vardı. Bu sene 4 kategoriye çıktı, 160 sporcu katılacak. 160 sporcunun yanı sıra teknik ekiple birlikte bine yakın sporcunun Afyon’a gelmesi söz konusu. Geçen sene ilk sene olmamıza rağmen günlük 6 bin 500 ile 25 bin izleyiciye ulaştık. Bu seneki hedefimiz 50 bin üstü izleyiciye ulaşmak. Geçen sene 6 Türk sporcumuz yarıştı. Bu sene de 6 Tük sporcumuzun yanı sıra bir de sürprizimiz olacak. Kadınlarda Türkiye’yi temsilen iki sporcumuz sahne alacak. Dünya Kadınlar Şampiyonası’na da bir proje hazırlıyoruz. Ülkemize misafir olarak gelen iki sporsever arkadaşımızı eğitip, dünya şampiyonası arenasına çıkarmak istiyoruz. Burada Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Turizm Bakanlığımıza ve Afyonkarahsar Belediye Başkanımıza destekleri için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.



“Gençlerde derece bekliyoruz”


Gelecek senelerde yeni Sofuoğlular’ın çıkacağını söyleyen Akülke, “Genç yarışçılarımızın performansı üst düzeyde. Büyükler kategorisinde derece yapabilecek sporcu sayımız olmamasına rağmen gençlerde derece yapabilecek sporcularımız var. Bu organizasyonlarımızın artmasıyla, Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu gibi yeni gençlerimiz çıkacak ve başarılar elde edecek” dedi.



“Pistimiz dünyada 1 numara”


Afyon’daki pistlerinin dünyadaki en iyi pistlerden biri olduğunun altını çizen Akülke, “Dünya Motokros Şampiyonası’nda ülkemize gelen sporcular, bizim pistimizi en iyi pist olarak yorumluyorlar. Zaten uluslararası anlamda da ödülümüz var. Altyapısıyla en ince detayına kadar planlanan ve bin 740 metrelik değişik rampalardan oluşan bir pistimiz var. Bu gurur da Türkiye’nin” yorumunu yaptı.



“Otellerimizi pazarlayamıyoruz”


Spor organizasyonlarında otel pazarlaması yapılamamasından yakınan Akülke, “Son yıllarda uluslararası düzeyde organizasyon sayımız çok düştü. Bu organizasyon yurt dışı tanıtımlarda büyük bir tanıtım faaliyetidir. Ülkeye ekonomik katkısı da çok önemli. Her sporcunun bilet girişleri, harcamaları büyük bit katkı oluşturuyor. Oteller anlamında inanılmaz bir ülkeyiz. Dünya standartlarının üstünde otellerimiz olmasına rağmen fiyatlarımız çok düşük. Otellerimizi pazarlayamıyoruz. Biz 30 Euro’ya otel satarken Avrupalı otellerini 200 Euro’ya satıyor. Bu da o ülkelerin sportif organizasyon sayılarından kaynaklanıyor” şeklinde konuştu.


Dünya Motokros Şampiyonası 06-07-08 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar’da Dünya Kadınlar ve Avrupa Şampiyonası ile birlikte düzenlenecek.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:48
  1. doğa

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