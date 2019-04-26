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Dünya Motokros Şampiyonası'na Cumhurbaşkanlığı himayesi

- Afyonkarahisar'da 7-8 Eylül'de yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. ayağı, Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı- TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar:- "Ülkemizin tanıtımına sağladığımız katkı, sportif başarı ve organizasyonun kusursuzluğu ile Cumhurbaşkanlığı himayesine alınma performansı göstermiş olmamız, organizasyonumuz ve Afyonkarahisar için çok büyük bir onurdur"

26 Nisan 2019 Cuma 15:03
Dünya Motokros Şampiyonası'na Cumhurbaşkanlığı himayesi


AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, "İkinci senesinde ülkemizin tanıtımına sağladığımız katkı, sportif başarı ve organizasyonun kusursuzluğu ile Cumhurbaşkanlığı himayesine alınma performansı göstermiş olmamız, organizasyonumuz ve Afyonkarahisar için çok büyük bir onurdur." dedi.

Uçar, Afyonkarahisar Belediyesinde düzenlenen basın toplantısında, federasyon olarak motokros yarışlarını Türkiye'de gerçekleştirme hayalini gerçekleştirmenin keyfini yaşadıklarını söyledi.

Şampiyonanın dünyanın sayılı organizasyonları arasında olduğunu belirten Uçar, "Biz bunu Türkiye'de nasıl daha büyük şekilde gündeme taşıyabileceğimizin peşinden koşuyorduk. Cumhurbaşkanlığından aldığımız çok güzel bir haber bize bu onuru yaşattı." diye konuştu.

Bu kararın, zaten dünya çapında bir organizasyon olan şampiyonanın Türkiye'de daha büyük ilgiyle izlenmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Uçar, şu değerlendirmede bulundu:

"İkinci senesinde ülkemizin tanıtımına sağladığımız katkı, sportif başarı ve organizasyonun kusursuzluğu ile Cumhurbaşkanlığı himayesine alınma performansı göstermiş olmamız, organizasyonumuz ve Afyonkarahisar için çok büyük bir onurdur. Sportif manada bu işin hamallığını yapan biz federasyon çalışanları için de çok güzel bir onur olmuş oldu."


- "Halkımızdan büyük destek bekliyoruz"


Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, şampiyonanın kentin tanıtılmasına büyük katkı sunacağının altını çizdi.

Geçen yıl yaptıkları ilk organizasyonun bazı eksileri ve artılarının olduğunu, bu yıl hem halktan hem de kurumlardan daha fazla destek beklediklerini anlatan Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, geçen yıl ilki gerçekleşen bu etkinliğin önemi üzerine bize bir yönüyle 'sizin yanınızdayız' diyerek destek vermiştir. Afyonkarahisar adına büyük mutluluk duyuyoruz. Marifet iltifata tabidir. Yerelde, ülke ve ulusal düzeyde birçok spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyoruz. Uluslararası alanda spor organizasyonu yapabilmek her ile nasip olacak bir şey değildir. Geçen yıl biz bunu alnımızın akıyla Afyonkarahisar olarak yaptık. Ancak bu yıl halkımızdan büyük destek bekliyoruz."

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybekise 7-8 Eylül'de gerçekleştirilecek organizasyonun kente büyük katkısının olacağına işaret ederek, "Şampiyonanın bu yıl Cumhurbaşkanlığımız himayesine alınması bizim için çok büyük kazanım. Afyonkarahisar'ın ve Türkiye'nin tanıtımı için atılmış güzel bir adım. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 15:03
  1. Bekir Yunus Uçar
  2. Motokros
  3. TMF
  4. Türkiye Motosiklet Federasyonu

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