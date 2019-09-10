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Dünya Motokros Şampiyonası, 186 ülkede canlı izlendi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası organizasyonu, saatlerce süren canlı yayınlarla toplamda 186 ülkede televizyondan takip edildi- Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar:"Saatlerce süren canlı yayınlarla toplamda 186 ülkeye Afyonkarahisar'dan Türk gençliğini, Türk sporunu anlatmak bizim için çok büyük bir mutluluk oldu"- "Dünya Kadınlar Şampiyonası, Gençler Şampiyonası ve toplamda da 150 ayrı sporcunun bin 500 kişilik teknik ekiple burada bulunması, ülkemizin güçlü spor organizasyonu yapabilme kabiliyetini bir kez daha gözler önüne serdi" - FİM Avrupa Başkanı Martin De Graaff: "Gelecek yıl için tüm çevreme, etrafıma, arkadaşlarıma, meslektaşlarıma bu organizasyonu ziyaret etmelerini tavsiye edeceğim"

10 Eylül 2019 Salı 11:31
Dünya Motokros Şampiyonası, 186 ülkede canlı izlendi

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası organizasyonu, saatlerce süren canlı yayınlarla toplamda 186 ülkede izlendi.

Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (WMX), Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX 2T) ve Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) mücadeleleri, 6-8 Eylül'de Afyonkarahisar'da yapıldı.

Hem kentteki yöneticiler hem de Türkiye Motosiklet Federasyonu, şampiyona için büyük bir özveriyle çalıştı. Gerek Türkiye gerekse Afyonkarahisar'ın prestiji açısından başarılı geçen şampiyona deyim yerindeyse "kusursuzca" sona erdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyon olarak onur ve gurur duydukları ikinci bir dünya şampiyonasının organizasyonunu gerçekleştirmenin sevincini yaşadığını kaydetti.

Dünyayı Afyonkarahisar'da motosiklet sporu çatısı altında buluşturmanın keyfini yaşadıklarını da ifade eden Uçar, şöyle konuştu:

"Bu yıl Cumhurbaşkanlığı makamının himayelerinde bir organizasyon gerçekleştirmek bizim için büyük bir onur. Saatlerce süren canlı yayınlarla toplamda 186 ülkeye Afyonkarahisar'dan Türk gençliğini, Türk sporunu anlatmak bizim için çok büyük bir mutluluk oldu. Dünya Kadınlar Şampiyonası, Gençler Şampiyonası ve toplamda da 150 ayrı sporcunun bin 500 kişilik teknik ekiple burada bulunması, ülkemizin güçlü spor organizasyonu yapabilme kabiliyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Umut ediyorum ki önümüzdeki yıl çok daha büyük bir katılımla çok daha büyük bir organizasyonla yine motor sporlarında en iyisini yapmanın çabası içinde olacağız."

Uçar, organizasyon kapsamında hem spor hemde sosyal sorumluluk anlamında bir çok etkinliğe de yer verdiklerini dile getirerek, "MS hastalarının da sosyal sorumluluk projesi olarak içinde oldukları, trafik güvenliği bilincini insanlara aşılayacak etkinlikleri de bir araya getirecek şekilde bir organizasyon gerçekleştirdik. Konserlerle üniversite gençliği başta olmak üzere tüm sanatseverleri, müzikseverleri bir araya getirdik." diye konuştu.


- De Graaff: " Buradaki potansiyel gayet güzel ve göz doldurucu"


Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FİM) Avrupa Başkanı Martin De Graaff, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyona ilk kez Afyonkarahisar'da katıldığını ve organizasyonun çok başarılı olduğunu söyledi.

Yarışçılardan da çok mutlu olduklarını ifade eden Graaff, "Gelecek yıl için tüm çevreme, etrafıma, arkadaşlarıma, meslektaşlarıma bu organizasyonu ziyaret etmelerini tavsiye edeceğim. Yarışın ve parkurun performansıyla ilgili de sporculardan bilgi alacağım." dedi.

Graaff, gelecek yıl çok daha iyi bir organizasyon olacağını bugünden gördüğünü ve bildiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Otel odamda da seyircilerin heyecanını ve katılımını ilgiyle izledim. Yarışları da yerinde takip ettim. Oldukça mutlu insanların olduğunu, izleyicilerin olduğunu gördüm. Eğer toplumun yaşadığı yerlere yakın bir yerdeyseniz burada tabii şansınız çok daha fazla ama buradaki potansiyel de gayet güzel ve göz doldurucu."

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:31
  1. Motokros
  2. şampiyona
  3. TMF Başkanı

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