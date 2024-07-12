Dünya medyası böyle gördü! Erdoğan Nato’ya meydan okuyor… Politico Türkiye'yi NATO'nun 'kötü çocuğu’ ilan etti.

Avrupa'nın kalbine yeni füzeler, Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları, Polonya'ya yeni hava savunma üssü ve ABD lideri Joe Biden'ın gaflarının damga vurduğu tarihi NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mesajlar dünya çapında yankı buldu.

Uluslararası haber ajansı AFP, Washington'daki açıklamaları "Erdoğan NATO-Rusya çatışmasına karşı uyarıyor' başlığıyla dünyaya servis etti.

Amerikan Newsweek dergisi, özel haberini 'Erdoğan neden Ukrayna ve Gazze'de Biden'dan ayrılıyor?' başlığıyla sundu, İsrail'e destek veren ABD liderinin müttefiki Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkileyici muhalif sesiyle yüzleştiğini yazdı.

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Ankara'nın Ukrayna'daki savaşta NATO'daki müttefiklerinden derin şekilde ayrıştığını dile getiren Newsweek, buna karşın Erdoğan'ın Avrupa'da onlarca yıl sonra ortaya çıkan ölümcül savaş sırasında Kiev ve Moskova'yı masaya getirmeyi başaran az sayıda dünya liderinden biri olduğunu hatırlattı.

"Bugün, Erdoğan NATO'da hakim olan Rus lideri dışlama mantığına meydan okuyor" diyen dergi, Türk liderin ayrıca İsrail'in Gazze'de yürüttüğü işgale dair ABD'yi keskin şekilde eleştirdiğini belirtti.

Amerikan Politico dergisi 'NATO'nun kötü çocukları: Türkiye ve Macaristan kendi oyunlarını oynuyor' başlıklı haberinde Ankara ve Budapeşte yönetimlerinin Donald Trump'ın başkanlığına hazırlandığını, 32 üyeli dünyanın en büyük savunma ittifakında kendi rotalarını çizdiğini yazdı.

İki ülkenin de ABD'nin başkenti Washington'daki zirveye pazarlığa hazır olarak geldiğini savunan Politico, Türkiye ve Macaristan'ın Rusya ile flört edip Ukrayna'yı sınırlı bir şekilde desteklediğini ileri sürdü. Dergi ayrıca, Ankara ve Budapeşte'nin NATO'nun öncelikleriyle sıklıkla çatışan bir dış politikaya sahip olduğunu iddia etti.

İsrail medyasından Jerusalem Post, 'Erdoğan, Türkiye'nin İsrail'le işbirliği girişimlerine onay vermeyeceğini söylüyor' başlığını attı, Times of Israel de benzer şekilde 'Erdoğan artık Türkiye'nin İsrail'le NATO işbirliğini onaylamayacağını söylüyor' başlığını tercih etti.

El Arabiya ise 'Erdoğan, NATO-Rusya çatışmasından endişe duyduğunu ifade ediyor' başlığını seçti.