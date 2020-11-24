Dünya markası olma yolunda önemli bir adım daha: Modanisa şimdi de Malezya’da!

5 kıtadan 140 ülkeye 6 dilde e-ihracat yapan Türkiye’nin ilk uluslararası e-ticaret ve online giyim platformu Modanisa, yoğun Müslüman nüfusuyla dikkat çeken Güneydoğu Asya’nın en gelişmiş ekonomilerinden biri olan Malezya’da, ülkenin en önemli moda editör ve ekonomi gazetecilerinin katılımıyla online lansman yaptı. Lansman, Malezya medyasında çok sayıda habere konu oldu.

Modanisa CEO’su Kerim Türe, Müsiad Malezya Temsilcisi Mustafa Aydemir ve Kuala Lumpur Fashion Week kurucusu Andrew Tan’ın konuşmacı olarak katıldığı lansmanı, Malezya’nın modest moda alanında en tanınan isimleri Mira Filzah, Iman Troye ve Dahlia Rizal gibi influencer’lar; Malezya medyasının temsilcileri, Malezya moda editör ve blogerları da izledi.

Lansmanda bir konuşma yapan Modanisa CEO'su Kerim Türe, "Önemli bir dönüm noktasını, Malezya’da gerçekleştirdiğimiz sanal defile ile başlattık. Digital 2019 Malaysia Report'a göre, Malezya, Singapur’un ardından Güneydoğu Asya pazarında e-ticaretin en büyük ikinci pazarı. Ayrıca 32 milyon Malezyalı nüfusun 26 milyonu aktif internet kullanıcısı ve 16 - 64 yaş arasındaki Malezyalı kullanıcıların yüzde 80'i online alışveriş yapıyor. Malezya bu nedenle bizim için çok önemli bir ülke” dedi.

Uzun bir süredir Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca ve Almanca olmak üzere 5 dilde hizmet veren Modanisa, geçtiğimiz Ağustos ayında bir ilke imza atarak Asya’da yoğun Müslüman nüfusu dikkat çeken Endonezya ve Malezya’da toplam 300 milyon kişinin konuştuğu Bahasa dilinde de alışveriş imkanı sunmaya başlamıştı. Dünyada aylık 20 milyonun üzerinde modest modayı takip eden ziyaretçiye ulaşan Modanisa, Bahasa dilinde yayınları ile bu sayıyı önemli ölçüde yükseltmeyi hedefliyor.

Türkiye’den başladığı serüvende bugün 5 kıtaya ve 140 ülkeye ulaşan Modanisa’nın toplam cirosu içerisinde ihracatın payı yüzde 80 seviyesinde. Markanın 2025 hedefi ise 1 milyar dolarlık satışa ulaşarak, dünyanın lider modest giyim platformu olmak. Son 3 yılda üst üste Türkiye e-ihracat şampiyonu ve Türkiye’de dünyanın öncü e-ticaret platformlarından biri olan Modanisa, “dünyanın en popüler İslami giyim sitesi” olarak biliniyor.