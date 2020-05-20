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Ekonomi

Dünya markası olma yolunda

Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ, pandemi sonrasında, global pazarlarda atılım yaparak bir dünya markası olmayı hedefliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 11:58:00 -
Dünya markası olma yolunda

Krizler sırasında ileriye bakanların, kriz bitiminde iş hacimlerinin arttığı gördüklerini belirten Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, ‘Yaşadığım krizlerden edindiğim ana fikir şudur. Krizler sırasında moraller asla bozulmamalıdır ve hep ileriye bakmak gereklidir. Çünkü, sonunda işlerin önü hep açılıyor’ dedi. “Geçmiş krizlerden de büyüyerek çıkmayı başarmalarının Uyumsoft’u Türkiye’nin inovasyon liderleri arasında yer alan bir firma yaptığını ifade eden Önder, özetle şunları söyledi: “Coronavirüs krizi sonrasında, global pazarlarda atağa geçerek, bir dünya markası olmayı hedefliyoruz. Dijitalleşmeyle birlikte büyüyen genç bir nüfusumuz var, onlar en büyük servetimiz ve onlarla birlikte yapabileceğimiz daha çok işimiz var, daha çok çalışacağız ve birlikte hedeflerimize ulaşacağız.”

 

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