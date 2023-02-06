  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Dünya liderlerinden Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu
Gündem

Dünya liderlerinden Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

Azerbaycan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Özbekistan liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 15:26:00 - 2023-02-06 15:27:48
Dünya liderlerinden Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

AFAD'ın verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17'de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 912 kişinin hayatını kaybettiğini 5 bin 385 kişinin yaralı olduğunu açıkladı.

Öte yandan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24’te 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Azerbaycan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Özbekistan liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak Deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23