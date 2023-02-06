Dünya liderlerinden Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu
Azerbaycan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Özbekistan liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
AFAD'ın verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17'de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 912 kişinin hayatını kaybettiğini 5 bin 385 kişinin yaralı olduğunu açıkladı.
Öte yandan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24’te 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Azerbaycan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Özbekistan liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak Deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.