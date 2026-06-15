  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail Maliye Bakanı Smotrich 'kötü' gelişmeyi duyurdu Ege'nin karşı kıyısında büyük panik! Türkiye-Mısır askeri ortaklığı Yunanistan'ı korkuttu! CHP’liler fena kapıştı! Barış Yarkadaş’tan Tolga Sağ’a: “Ahlaksız, kadına şiddet faili Tolga!” Bakan Şimşek müjdeyi verdi! Küresel zorluklara rağmen sanayide nisan bereketi! Kızılcık Şerbeti'nin genç oyuncusu hayatını kaybetti Korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 28 kişi hayatını kaybetti Yarına kaldı ama yanına kalmadı: DEM Parti’li adaya terörden 5 yıl hapis ve siyasi yasak! Hudut kartalları sınır hattında geçit vermiyor! Zehir tacirleri yine Mehmetçiğe takıldı Köpek terörü Afyonkarahisar’da hortladı 8 ayda hazırlanan Ankara Havalimanı uçuşlara hazır! Diplomasinin kalbi Ankara’da atacak
Spor Dünya Kupası'nın kahramanı! 90 dakikada 1 buçuk milyon takipçi kazandı
Spor

Dünya Kupası'nın kahramanı! 90 dakikada 1 buçuk milyon takipçi kazandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Dünya Kupası'nın kahramanı! 90 dakikada 1 buçuk milyon takipçi kazandı

Dünya Kupası'na İspanya ile 0-0 berabere kalan Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha maçın kahramanı oldu. Vozinha, maçın ardından 1 buçuk milyon takipçiye ulaştı.

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda boy gösteren Yeşil Burun Adaları, H Grubu'nda turnuvanın favorilerinden İspanya ile 0-0 berabere kalarak ilk maçında puanla tanıştı.

Karşılaşmanın bu skorla sona ermesinin en büyük etkenlerinden biri de Yeşil Burun Adaları'nıın kalecisi oldu.

40 yaşındaki file bekçisi Vozinha, İspanya karşısında 7 kurtarış yaparak ülkesine 1 puanı getirdi.

Ayrıca İspanya maçı öncesinde Instagram'da 50 bin takipçisi olan Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha, maçın ardından 1 buçuk milyon takipçiye ulaştı.

 

Millilerin kader maçı: Dünya Kupası’nda tamam mı, devam mı diyecek
Millilerin kader maçı: Dünya Kupası’nda tamam mı, devam mı diyecek

Spor

Millilerin kader maçı: Dünya Kupası’nda tamam mı, devam mı diyecek

Panzerler turnuvaya gol yağmuruyla başladı! Almanya Dünya Kupası açılışında Curaçao'ya fark attı
Panzerler turnuvaya gol yağmuruyla başladı! Almanya Dünya Kupası açılışında Curaçao'ya fark attı

Spor

Panzerler turnuvaya gol yağmuruyla başladı! Almanya Dünya Kupası açılışında Curaçao'ya fark attı

Panzerler turnuvaya gol yağmuruyla başladı! Almanya Dünya Kupası açılışında Curaçao'ya fark attı
Panzerler turnuvaya gol yağmuruyla başladı! Almanya Dünya Kupası açılışında Curaçao'ya fark attı

Spor

Panzerler turnuvaya gol yağmuruyla başladı! Almanya Dünya Kupası açılışında Curaçao'ya fark attı

2026 Dünya Kupası'nda ilk ayrılık: Tunus'ta Sabri Lamouchi dönemi kapandı
2026 Dünya Kupası'nda ilk ayrılık: Tunus'ta Sabri Lamouchi dönemi kapandı

Spor

2026 Dünya Kupası'nda ilk ayrılık: Tunus'ta Sabri Lamouchi dönemi kapandı

{relation id:2007468 slug:'millilerin-kader-maci-dunya-kupasinda-tamam-mi-devam-mi-diyecek'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23