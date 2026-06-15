Dünya Kupası'nın kahramanı! 90 dakikada 1 buçuk milyon takipçi kazandı

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda boy gösteren Yeşil Burun Adaları, H Grubu'nda turnuvanın favorilerinden İspanya ile 0-0 berabere kalarak ilk maçında puanla tanıştı.

Karşılaşmanın bu skorla sona ermesinin en büyük etkenlerinden biri de Yeşil Burun Adaları'nıın kalecisi oldu.

40 yaşındaki file bekçisi Vozinha, İspanya karşısında 7 kurtarış yaparak ülkesine 1 puanı getirdi.

Ayrıca İspanya maçı öncesinde Instagram'da 50 bin takipçisi olan Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha, maçın ardından 1 buçuk milyon takipçiye ulaştı.

{relation id:2007468 slug:'millilerin-kader-maci-dunya-kupasinda-tamam-mi-devam-mi-diyecek'}