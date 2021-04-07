Dünya koronavirüsle boğuşurken tedirgin eden haber Hindistan'dan geldi!

Hastalığın yayılmasını önlemek için, yüz bin kadar kuş ve kümes hayvanı itlaf edildi.

Gelen son bilgilere göre, Kuzey Hindistan eyaleti Himaçal Pradeş'in Pong Barajı Koruma Alanı'nda son iki hafta içinde yaklaşık 100 göçmen kuş ölü bulundu. Ölü bulunan kuşlar, 'ikinci dalga kuş gribi' endişelerine neden oldu.

Star.com.tr'de yer alan habere göre; Bhopal'daki Ulusal Yüksek Güvenlikli Hayvan Hastalıkları Enstitüsü (NIHSAD), ölü kuşlar üzerinde yapılan testler sonucunda, H5N8 kuş gribinin varlığını doğruladı.

NIHSAD'a göre, göçmen kuşlarda tespit edilen H5N1 türü, önceki salgında tespit edilen farklı. Ancak, her iki tür de son derece patojenik.

Pong Havzası Koruma Alanı Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Birimi Müdür Yardımcısı Dr. Sanjeev Nadda yaptığı açıklamada, "6 Nisan Salı gününe kadar koruma alanında 99 kuş ölü bulundu. Bu kuşların çoğu çubuk başlı kazlardı." dedi.

"Tüm ihtiyati tedbirleri alıyoruz"

Havzanın geçen hafta halka kapatıldığını belirten Nadda, "Tüm ihtiyati tedbirleri alıyoruz. Bölgeyi kapsamlı bir şekilde izliyoruz. ' ifadelerini kullandı.

Aralık ayındaki salgın, koruma havzasındaki en az 5.000 göçmen kuşun hayatına mal olmuştu.

Pong Havzası Koruma Alanı, yağışlı mevsimde 220 kilometre kareye kadar uzanan uluslararası bir Ramsar alanıdır. (Ramsar Sözleşmesi uyarınca uluslararası öneme sahip sulak alan).

Pong sulak alanı, her kış Avrupa ile Kuzey ve Orta Asya'daki sulak alanlar donduğundan göçmen su kuşu sürülerine ev sahipliği yapıyor.