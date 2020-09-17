Dünya koronavirüsle boğuşurken Kazakistan'da tedirgin eden gelişme! Kuş gribi geri mi dönüyor?

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede onlarca ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor.

Yüz binlerce insanın ölümüne neden olan ölümcül salgının önüne geçmek için ülkeler hummalı araştırmalar yürütüyor. Ölümcül koronavirüs salgınına karşı tüm dünyada amansız bir mücadele devam ederken, Asya ülkesi Kazakistan'da bir dönem Afrika, Asya, Avrupa ve Orta Doğu’da etkili olan ve yine Çin kaynaklı bir virüs olan kuş gribi tespit edildi.

Ölüm nedeni, yüksek patojen kuş gribi

Kazakistan Tarım Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, ülkenin Kuzey Kazakistan eyaletinin yedi ilçesinde 9-16 Eylül tarihlerinde ölen çeşitli kümes hayvanlarının ölüm nedeninin yüksek patojen kuş gribi olduğu belirtildi.

Dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı

Salgınla ilgili Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünün bilgilendirildiği belirtilirken, salgının önüne geçmek amacıyla 17 Eylül'den itibaren kuş, kuş eti ve diğer kuş ürünlerinin bölgeden çıkarılmasının kısıtlandığı ve bölgede kapsamlı dezenfeksiyon çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

"Durum kontrol altında"

Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında ise Rusya ile sınır bölgelerde hayvanların kuş gribine karşı aşılanması için 873 bin doz aşı tahsis edildiği, durumun kontrol altında olduğu vurgulandı.

Rusya'dan kuş getirilmesine kısıtlama

Öte yandan Kazakistan, geçtiğimiz ağustos ayının sonunda Rusya'nın Omsk bölgesinde kuş gribi tespit edilmesi üzerine söz konusu bölgeden ülkeye kuş ve kuş ürünlerinin getirilmesine kısıtlama getirmişti.