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Dünya Dünya koronavirüs kabusuna yeniden sürükleniyor!
Dünya

Dünya koronavirüs kabusuna yeniden sürükleniyor!

Yeniakit Publisher
2023-08-22 23:58:00 - 2023-08-23 00:03:54
Dünya koronavirüs kabusuna yeniden sürükleniyor!

Alman biyoteknoloji firması BioNTech yeni koronavirüs aşılarını sonbaharda piyasaya sürmeye hazırlanırken bir yandan da pandemi günlerine yeniden dönüşün temelleri atılıyor.

BioNTech, koronavirüsün alt varyantlarına karşı etkili olduğu iddia edilen yeni aşılarını sonbaharda piyasaya sürecek.

BioNTech ile ortak hareket eden küreselciler de, koronavirüsü eş zamanlı olarak yeniden dünya gündemine getirmeye başladı.

Almanya'da bir vatandaşın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği iddia edilirken, bilim adamları da Türkiye için korku pompaladıkları açıklamalarıyla gündeme geliyor.

ABD'de maske zorunluluğu!

Öte yandan Atlanta’da bir kolejde "COVID-19 BA.2.86" varyantı gerekçe gösterilerek toplantı ve öğrenci partileri yasaklandı.

Kolej yönetimi, maske takma zorunluluğu getirildiğini duyurdu.
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