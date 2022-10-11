Dünya Kız Çocukları Günü mesajları, güzel sözler | Dünya Kız Çocukları Günü nedir ne zaman?

Dünya Kız Çocukları Günü sebebiyle pek çok kişi günün anlam ve önemine ilişkin sözler arıyor.

Dünya Kız Çocukları Günü nedir ne zaman?

Dünya Kız Çocukları Günü, her yıl 11 Ekim'de dünya çapında kutlanan bir gündür. 2012'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlamıştır. Eğitim hakkı, beslenme, yasal haklar, kadına yönelik şiddet ve zorla evlilik konuları da Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında gündeme taşınmaktadır.

Dünya Kız Çocukları Günü mesajları, güzel sözler

Okuyan ve sevgiyle büyüyen her kız çocuğu yarınlar için bir umuttur. Aydınlık yarınları kızlarımızla el ele kuracağız! Bugün Dünya Kız Çocukları Günü…

Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan kızlarımızın 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutluyorum. görev olduğunu hatırlama günü.

Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demektir. Dünya, hayallerini gerçekleştiren kız çocukları ile güzelleşecek

Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Çocuklarımızı seviyor ve gelecekte iyi bireyler olmaları için çalışıyoruz...

Tüm çocuklarımızın ve kız çocuklarımızın Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun...

“Kız çocuğunu güzelce terbiye edip Allahü teâlânın verdiği nimetlerle bolluk içinde yedirir giydirirse o kız çocuğu onun için bir bereket olur. Cehennemden kurtulup kolayca Cennete girmesine vesile olur.” [Taberânî]