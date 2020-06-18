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Dünya Keşmir Farkındalık Forumundan Volkan Bozkır'a tebrik

Yeniakit Publisher
2020-06-18 06:10:55 -
Dünya Keşmir Farkındalık Forumundan Volkan Bozkır'a tebrik

WASHINGTON (AA) - Dünya Keşmir Farkındalık Forumu, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ı kutladı.

ABD merkezli Dünya Keşmir Farkındalık Forumu Genel Sekreteri Dr. Ghulam Nabi Fai, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükelçi Bozkır'ın yeni görevi dolayısıyla duydukları memnuniyeti ifade etti.

Dr. Fai, Cammu-Keşmir halkı adına, BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Bozkır'a en iyi başarı dileklerini sunduklarını ve Türkiye'nin uluslararası arenada göstermiş olduğu başarıları görmekten gurur duyduklarını belirtti.

Fai, BM çatısı altında Cammu-Keşmir sorununun çözümü noktasında adil bir şekilde atılacak her adıma hazır olduklarını ve bölgenin geleceği için yapılacak muhtemel bir referandumun da buna dahil olduğunu bildirdi.

Bozkır, 193 ülkenin temsil edildiği BM Genel Kurulunda 178 ülkenin desteğini alarak BM Genel Kurulunun 75. dönem başkanlığına getirildi.

Türkiye'den BM Genel Kurul Başkanlığına seçilen ilk isim olan Bozkır, 15 Eylül'de görevi BM 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande'den devralacak ve 2021 yılının Eylül ayına kadar sürdürecek.

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