Dünya Kediler Günü ne zamandır?

Dünya Kediler Günü nedir?Dünya Kediler Günü kim tarafından belirlendi? 8 Ağustos Dünya Kedi Günü Uluslararası Kedi Günü Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (IFAW) inisiyatifiyle başlatıldı ve 2002 yılından beri 8 Ağustos'ta kutlanıyor.

8 Ağustos'un küresel ölçekte 'Dünya Kediler Günü' olarak kabul edilmesi kapsamında, hayvansever siyasetçiler yaptıkları paylaşımlarla bu günü kutladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Vali Ali Yerlikaya, kedilerinin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

8 Ağustos tarihi, küresel ölçekte 'Dünya Kediler Günü' olarak kabul ediliyor. Bu bağlamda birçok ünlü ve bazı siyasetçiler, kedilerinin özel günlerini kutlamak için sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Dünya Kediler Günü'nü Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Vali Ali Yerlikaya, ailelerinin neferi olan 'Sarı'yı da Dünya Kediler Günü'nde unutmadı. Yerlikaya, 'Sarı'yı paylaşarak 'Bugün senin günün! Hadi gönlünce gez eğlen...' notunu düştü.

Süleyman Soylu'nun paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fındık ve Muazzam isimli kedilerinin fotoğraflarını resmi Twitter hesabından paylaşarak "Fındık ve Muazzam. Aramızda kalsın Muazzam hamile. Dünya Kediler Günü." ifadelerini kullandı.

Dünya Kediler Günü amacı nedir?

Uluslararası Kedi Günü Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (IFAW) inisiyatifiyle başlatıldı ve 2002 yılından beri 8 Ağustos'ta kutlanıyor. Bugünün amacı dünya üzerinde önemli nüfusa sahip kedilerin sorunları hakkında farkındalık kazanmak ve onların hayatlarına katkı sağlamak için sorunların çözümü üzerinde düşünmek.