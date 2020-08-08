  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Dünya Kediler Günü ne zamandır?

Dünya Kediler Günü ne zamandır? sorusu bugün arama motorunda merak edilen sorgulanan sorulardan birisi oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından "Fındık ve Muazzam" isimli kedileriyle fotoğrafını paylaşarak Dünya Kediler Günü'nü kutladı. Bakan Soylu'nun Dünya kediler Günü paylaşımı ile beraber birçok siyasetçi de Dünya Kediler Günü paylaşımı yaptı. Peki, Dünya Kediler Günü nedir, hangi gündür? Dünya kediler Günü nasıl belirlenmiştir?

Yeniakit Publisher
2020-08-08 20:53:00 -
Dünya Kediler Günü ne zamandır?

Dünya Kediler Günü nedir?Dünya Kediler Günü kim tarafından belirlendi? 8 Ağustos Dünya Kedi Günü Uluslararası Kedi Günü Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (IFAW) inisiyatifiyle başlatıldı ve 2002 yılından beri 8 Ağustos'ta kutlanıyor.

8 Ağustos'un küresel ölçekte 'Dünya Kediler Günü' olarak kabul edilmesi kapsamında, hayvansever siyasetçiler yaptıkları paylaşımlarla bu günü kutladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Vali Ali Yerlikaya, kedilerinin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştı. 

8 Ağustos tarihi, küresel ölçekte 'Dünya Kediler Günü' olarak kabul ediliyor. Bu bağlamda birçok ünlü ve bazı siyasetçiler, kedilerinin özel günlerini kutlamak için sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Dünya Kediler Günü'nü Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Vali Ali Yerlikaya, ailelerinin neferi olan 'Sarı'yı da Dünya Kediler Günü'nde unutmadı. Yerlikaya, 'Sarı'yı paylaşarak 'Bugün senin günün! Hadi gönlünce gez eğlen...' notunu düştü.

Süleyman Soylu'nun paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fındık ve Muazzam isimli kedilerinin fotoğraflarını resmi Twitter hesabından paylaşarak "Fındık ve Muazzam. Aramızda kalsın Muazzam hamile. Dünya Kediler Günü." ifadelerini kullandı.

Dünya Kediler Günü amacı nedir?

Uluslararası Kedi Günü Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (IFAW) inisiyatifiyle başlatıldı ve 2002 yılından beri 8 Ağustos'ta kutlanıyor. Bugünün amacı dünya üzerinde önemli nüfusa sahip kedilerin sorunları hakkında farkındalık kazanmak ve onların hayatlarına katkı sağlamak için sorunların çözümü üzerinde düşünmek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu, eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Gündem

Kılıçdaroğlu, eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım

Parti Meclisi Toplantısı açılışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların TBMM'ye güveninin yüz..
BAE’den Lübnan medyasına talimat: Türkiye’ye saldırın
Dünya

BAE’den Lübnan medyasına talimat: Türkiye’ye saldırın

BAE tarafından fonlanan Lübnan medyasına, Türkiye’ye saldırmaları yönünde talimat verildiği belirtildi.
Şeyh Temim’den örnek hareket! 50 milyonluk bağış yaptı
Dünya

Şeyh Temim’den örnek hareket! 50 milyonluk bağış yaptı

Atom bombasını aratmayan bir yıkımla Beyrut’u adeta savaş meydanına döndüren patlamanın ardından Katar Emiri Şeyh Temim el-Sani, Lübnan’a 50..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı