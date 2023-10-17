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Dünya Dünya katliamı 'kınayarak' seyrediyor! BM'den İsrail'in hastane saldırısına ilişkin açıklama
Dünya

Dünya katliamı 'kınayarak' seyrediyor! BM'den İsrail'in hastane saldırısına ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2023-10-17 22:53:00 -
Dünya katliamı 'kınayarak' seyrediyor! BM'den İsrail'in hastane saldırısına ilişkin açıklama

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, siviller ve sağlık tesislerine yönelik saldırıların sonlandırılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısıyla ilgili bir mesaj paylaştı.

Mesajda, "UNFPA, yüzlerce insanın ölümüne neden olan Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadesi kullanıldı.

'Sağlık tesisleri hedef olmamalıdır'

Siviller ve sivil altyapıları yönelik saldırıların sonlandırılması gerektiğinin altı çizilen mesajda, "Sağlık tesisleri hiçbir zaman hedef olmamalıdır." vurgusu yapıldı.

İsrail hastane bombaladı: En az 500 ölü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini bildirmişti.

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Yorumlar

vatandas

Hay seni birleşmiş milletler gibi kahrolasin.Kiniyormus Gotumun kenarı. Fino köpek sizden daha cesaretlidir. Allah hepinizi kahrı perişan etsin.
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