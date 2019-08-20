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Dünya Judo Şampiyonası'na doğru

Erkek ve kadın milli takımları, 25-31 Ağustos tarihlerinde Japonya'da düzenlenecek şampiyonada tatamiye çıkacak

20 Ağustos 2019 Salı 14:28
Dünya Judo Şampiyonası'na doğru

ANKARA (AA) - A Milli Kadın ve Erkek Judo Takımları, 25-31 Ağustos tarihlerinde Japonya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda madalya arayacak.

Başkent Tokyo'da düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi 3 kadın ve 5 erkek sporcu temsil edecek.

Şampiyona için hazırlıklarını Japonya'nın Şimonoseki kentinde sürdüren milliler, 23 Ağustos Cuma günü antrenmanları tamamlayıp, başkent Tokyo'ya geçecek.

Milli takım kadrosunda yer alan sporcular ve sıkletleri ise şöyle:

Kadınlar:

48 kilo: Gülkader Şentürk

52 kilo: İrem Korkmaz

+78 kilo: Kayra Sayit

Erkekler:

60 kilo: Mihraç Akkuş

66 kilo: Sinan Sandal

73 kilo: Bilal Çiloğlu

81 kilo: Vedat Albayrak

90 kilo: Mikail Özerler



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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 14:28
  1. Dünya Şampiyonası
  2. Japonya
  3. judo
  4. Kayra Sayit
  5. Sinan Sandal
  6. Tokyo

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