Dünya Judo Şampiyonası'na doğru Erkek ve kadın milli takımları, 25-31 Ağustos tarihlerinde Japonya'da düzenlenecek şampiyonada tatamiye çıkacak

ANKARA (AA) - A Milli Kadın ve Erkek Judo Takımları, 25-31 Ağustos tarihlerinde Japonya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda madalya arayacak. Başkent Tokyo'da düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi 3 kadın ve 5 erkek sporcu temsil edecek. Şampiyona için hazırlıklarını Japonya'nın Şimonoseki kentinde sürdüren milliler, 23 Ağustos Cuma günü antrenmanları tamamlayıp, başkent Tokyo'ya geçecek. Milli takım kadrosunda yer alan sporcular ve sıkletleri ise şöyle: Kadınlar: 48 kilo: Gülkader Şentürk 52 kilo: İrem Korkmaz +78 kilo: Kayra Sayit Erkekler: 60 kilo: Mihraç Akkuş 66 kilo: Sinan Sandal 73 kilo: Bilal Çiloğlu 81 kilo: Vedat Albayrak 90 kilo: Mikail Özerler





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