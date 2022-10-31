Dünya İnternet Konferansı’na dev katılım

Yeni Akit Ankara

Basın toplantısında verilen bilgilere göre bu son konferans, Dünya İnternet Konferansı Uluslararası Örgütü’nün kurulmasından sonraki ilk yıllık toplantı olma özelliğini taşıyor. Konferans sırasında 120’den fazla ülke ve bölgeden hükümetler, uluslararası kuruluşlar, endüstri kurumları, Çinli ve yabancı internet şirketleri, üniversiteler ve düşünce kuruluşlarından yaklaşık 2 bin temsilci, çevrim içi veya çevrim dışı yollarla konferansın ana teması üzerinde fikir alışverişinde bulunarak, siber ortamda kader ortaklığı oluşturulması için öneriler ortaya koyacak.

Konferans sırasında iş birliği ve kalkınma, teknoloji ve endüstri, kültür ve toplum, yönetişim ve güvenlik olmak üzere dört bölüm çerçevesinde, küresel siber ortamdaki önemli konular üzerine 20 alt forum düzenlenecek.

Konferans sırasında Dünya İnternet İleri Bilim ve Teknoloji Sonuçlarının Yayımlanması Etkinliği, Siber Ortamda Kader Ortaklığı Oluşturmak İçin Uygulama Örnekleri Etkinliği ile İnternet Işığı Fuarı düzenlenmesinin yanı sıra Çin İnternet Gelişimi 2022 Raporu ile Dünya İnternet Gelişimi 2022 Raporu adlı mavi kitapların yayımlanması bekleniyor.