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Gündem Blinken yayınladığı Ramazan mesajında dünya ile alay etti!
Gündem

Blinken yayınladığı Ramazan mesajında dünya ile alay etti!

Yeniakit Publisher
2024-03-12 18:51:00 - 2024-03-12 18:51:45
Blinken yayınladığı Ramazan mesajında dünya ile alay etti!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yayınladığı Ramazan mesajında kullandığı ifadelerle adeta kamuoyuyla alay etti.

Blinken, ülkesi ABD Gazze'ye saldıran siyonistlere ortaklık ederken, bir yandan da Gazze ile birlikte İslam coğrafyasında Müslümanların acılar yaşadığını söyledi:

“Ramazan ayı başlarken, dünyadaki 1.8 milyardan fazla Müslüman'a hayırlı ramazanlar diliyorum. Bu yıl, bu barış zamanı Sincan'daki Uygurlar, Burma ve Bangladeş'teki Rohingyalar ve Gazze'deki Filistinliler de dahil olmak üzere pek çok Müslüman topluluk için çatışma ve acıların yaşandığı bir döneme denk geliyor”

Blinken sözlerine şöyle devam etti:

“Bu nedenle bu yıl Ramazan farklı bir his uyandırıyor. Gazze'deki insani durum yürekleri parçalıyor. Gazze'ye ilave insani yardım ulaştırırken, rehinelerin serbest bırakılmasını içeren en az altı hafta süreyle acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanması için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz”

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