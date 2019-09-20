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Dünya Halter Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Daniyar İsmayilov kimdir?

Tayland’da süren Dünya Halter Şampiyonası’nda podyuma çıkan erkekler 67 kiloda Daniyar İsmayilov, koparmada gümüş madalya kazandı. Galibiyetiyle ön plana çıkan isim Daniyar İsmayilov hakkında detaylar merak ediliyor. Dünya Halter Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Daniyar İsmayilov kimdir? İşte Daniyar İsmayilov hakkında meral edilenler...

20 Eylül 2019 Cuma 17:50
Dünya Halter Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Daniyar İsmayilov kimdir?

Tayland’da süren Dünya Halter Şampiyonası’nda podyuma çıkan erkekler 67 kiloda Daniyar İsmayilov, koparmada gümüş madalya kazandı. Galibiyetiyle ön plana çıkan isim Daniyar İsmayilov hakkında detaylar merak ediliyor. Dünya Halter Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Daniyar İsmayilov kimdir? İşte Daniyar İsmayilov hakkında meral edilenler...

150 kiloyu kaldırmayı başardı

Pattaya kentindeki şampiyonada Türk sporcu ilk hakkında 150 kiloyu kaldırmayı başardı. İkinci ve üçüncü haklarında ise 154 kiloyu deneyen İsmayilov başarısız oldu ve gümüş madalyada kaldı.

Aynı kiloda yarışan Muhammed Furkan Özbek ise dereceye giremedi.

Milli sporcu koparmadaki ilk hakkında 138 kiloyu kaldırmayı başardı. Muhammed Furkan ikinci ve üçüncü haklarında denediği 141 kiloda ise başarısız oldu ve 14. sırada yer aldı.

Bu kiloda B Grubu’nda yarışan Çinli Lyudong Feng 153 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Daniyar İsmayilov kimdir?

27 yaşındaki Türkmenistan asıllı Türk milli halterci Daniyar İsmayilov 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkmenistan'ı temsil etti. 69 kg mücadelesinde 310 kg toplam kaldırışla 13. oldu. Türk vatandaşı olan sporcu, Türkiye adına yarıştığı 2015 ve 2016 Avrupa şampiyonalarında altın madalyanın sahibi oldu.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 69 kiloda mücadele eden milli sporcu Daniyar İsmayilov gümüş madalya kazandı. Daniyar İsmayilov, 3 Şubat 1992 tarihinde Lebap, Türkmenistan’da doğmuştur. Türkmen asıllı halterci, 2012 yılında Yaz Olimpiyatları'nda Türkmenistan için yarıştı, ardından Türkiye’ye gelerek T.C.vatandaşı oldu. Tiflis'te düzenlenen 2015 Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti. Daniyar İsmayilov, Brezilya’da düzenlenen 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları’na katıldı. Milli halterci Daniyar İsmayilov, erkekler 69 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu. Rio, Riocentro'da düzenlenen müsabakalarda erkekler 69 kiloda yarışan Daniyar İsmayilov, koparmada ilk hakkında 156, ikincisinde 160, üçüncüsünde 163 kilo kaldırdı. İsmayilov, silkmede ise ilk hakkında 181, ikincisinde 185, üçüncüsünde 188 kilo kaldırdı.Toplamda 351 kilo kaldıran 24 yaşındaki milli sporcu, gümüş madalyanın sahibi oldu. Böylece Türkiye, Rio Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyasını kazandı.

Madalyaları:

2015 - Gürcistan, Tiflis - Avrupa Şampiyonası, 69 kg Altın

2015 - ABD., Houston - Dünya Şampiyonası, 69 kg Bronz

2016 - Norveç, Førde - Avrupa Şampiyonası, 69 kg Altın

2016 - Brezilya, Rio - Yaz Olimpiyatları, 69 kg Gümüş

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 17:50
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