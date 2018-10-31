Dünya Halter Şampiyonası'na katılacak milli takım sporcular kimler?
Halter denince ilk akla gelen isim hiç şüphesiz merhum Naim Süleyman Oğlu’dur. Ancak Süleyanoğlu’nun göklere dalgalandırdığı Türk bayrağını yine dalgalandıracak nice yiğitler var. Dünya Halter Şampiyonası, 1-10 Kasım tarihlerinde Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat’ta yapılacak. Türkiye’den müsabakaya 10 kadın ve 7 erkek sporcuyla mücadele edecek. Peki Dünya Halter Şampiyonası'na katılacak milli takım sporcular kimler?31 Ekim 2018 Çarşamba 10:04
Halter denince ilk akla gelen isim hiç şüphesiz merhum Naim Süleyman Oğlu’dur. Ancak Süleyanoğlu’nun göklere dalgalandırdığı Türk bayrağını yine dalgalandıracak nice yiğitler var. Dünya Halter Şampiyonası, 1-10 Kasım tarihlerinde Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat’ta yapılacak. Türkiye’den müsabakaya 10 kadın ve 7 erkek sporcuyla mücadele edecek. Peki Dünya Halter Şampiyonası'na katılacak milli takım sporcular kimler?
Dünya Halter Şampiyonası’na katılan kadınlar:
49 kilo: Şaziye Okur Erdoğan
55 kilo: Ayşegül Çoban Başol, Sümeyye Kentli
59 kilo: Ayşegül Çakın
64 kilo: Nuray Levent, Berfin Altun
76 kilo: Dilara Narin, Dilara Uçan
87 kilo: Tuğçe Boynueğri
+87 kilo: Melike Günal
Dünya Halter Şampiyonası’na katılan erkekler:
61 kilo: Ferdi Hardal
55 kilo: Muammer Şahin
73 kilo: Ahmet Turan Okyay, Ramazan İlhan
61 kilo: Bünyamin Sezer
67 kilo: Hurşit Atak
96 kilo: İbrahim Arat
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