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Dünya Halter Şampiyonası'na katılacak milli takım sporcular kimler?

Halter denince ilk akla gelen isim hiç şüphesiz merhum Naim Süleyman Oğlu’dur. Ancak Süleyanoğlu’nun göklere dalgalandırdığı Türk bayrağını yine dalgalandıracak nice yiğitler var. Dünya Halter Şampiyonası, 1-10 Kasım tarihlerinde Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat’ta yapılacak. Türkiye’den müsabakaya 10 kadın ve 7 erkek sporcuyla mücadele edecek. Peki Dünya Halter Şampiyonası'na katılacak milli takım sporcular kimler?

31 Ekim 2018 Çarşamba 10:04
Dünya Halter Şampiyonası'na katılacak milli takım sporcular kimler?

Halter denince ilk akla gelen isim hiç şüphesiz merhum Naim Süleyman Oğlu’dur. Ancak Süleyanoğlu’nun göklere dalgalandırdığı Türk bayrağını yine dalgalandıracak nice yiğitler var. Dünya Halter Şampiyonası, 1-10 Kasım tarihlerinde Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat’ta yapılacak. Türkiye’den müsabakaya 10 kadın ve 7 erkek sporcuyla mücadele edecek. Peki Dünya Halter Şampiyonası'na katılacak milli takım sporcular kimler?

Dünya Halter Şampiyonası’na katılan kadınlar:

49 kilo: Şaziye Okur Erdoğan

55 kilo: Ayşegül Çoban Başol, Sümeyye Kentli

59 kilo: Ayşegül Çakın

64 kilo: Nuray Levent, Berfin Altun

76 kilo: Dilara Narin, Dilara Uçan

87 kilo: Tuğçe Boynueğri

+87 kilo: Melike Günal

Dünya Halter Şampiyonası’na katılan erkekler:

61 kilo: Ferdi Hardal

55 kilo: Muammer Şahin

73 kilo: Ahmet Turan Okyay, Ramazan İlhan

61 kilo: Bünyamin Sezer

67 kilo: Hurşit Atak

96 kilo: İbrahim Arat

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 10:04
  1. Ferdi Hardal
  2. Muammer Şahin
  3. Ahmet Turan Okyay
  4. Ramazan İlhan
  5. Bünyamin Sezer
  6. Hurşit Atak
  7. İbrahim Arat
  8. Melike Günal
  9. Tuğçe Boynueğri
  10. Dilara Narin
  11. Dilara Uçan

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