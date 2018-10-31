Halter denince ilk akla gelen isim hiç şüphesiz merhum Naim Süleyman Oğlu’dur. Ancak Süleyanoğlu’nun göklere dalgalandırdığı Türk bayrağını yine dalgalandıracak nice yiğitler var. Dünya Halter Şampiyonası, 1-10 Kasım tarihlerinde Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat’ta yapılacak. Türkiye’den müsabakaya 10 kadın ve 7 erkek sporcuyla mücadele edecek. Peki Dünya Halter Şampiyonası'na katılacak milli takım sporcular kimler?

Dünya Halter Şampiyonası’na katılan kadınlar:

49 kilo: Şaziye Okur Erdoğan

55 kilo: Ayşegül Çoban Başol, Sümeyye Kentli

59 kilo: Ayşegül Çakın

64 kilo: Nuray Levent, Berfin Altun

76 kilo: Dilara Narin, Dilara Uçan

87 kilo: Tuğçe Boynueğri

+87 kilo: Melike Günal

Dünya Halter Şampiyonası’na katılan erkekler:

61 kilo: Ferdi Hardal

55 kilo: Muammer Şahin

73 kilo: Ahmet Turan Okyay, Ramazan İlhan

61 kilo: Bünyamin Sezer

67 kilo: Hurşit Atak

96 kilo: İbrahim Arat