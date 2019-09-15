Dünya Güreş Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı



NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da dün başlayan Dünya Güreş Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı. Barys Arena'da düzenlenen şampiyonanın açılış törenine Kazakistan Başbakan Yardımcısı Berdibek Saparbayev, Kültür ve Spor Bakanı Aktotı Raimkulova, Nur Sultan Valisi Altay Kulginov, Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkanı Nenad Lalovic'in yanı sıra çok sayıda sporsever katıldı. Kulginov, konuşmasında, 105 ülkeden binin üzerinde güreşçinin katıldığı şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını belirterek, sporculara başarı diledi. Lalovic, şampiyonanın organizasyonunu üstlenen Kazakistan Güreş Federasyonu temsilcilerine, Bakan Raimkulova ve Başbakan Yardımcısı Saparbayev'e heykelcik ve sertifika takdim etti. Şampiyonada Türkiye'yi 10'u kadın 30 sporcu temsil ediyor. Grekoromen ve serbest stil ile kadınlarda müsabakaların yapıldığı şampiyona, 22 Eylül'de sona erecek.

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