Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan'da başladı Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da grekoromen stilde eleme müsabakalarıyla başladı.

Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da grekoromen stilde eleme müsabakalarıyla başladı. Barış Arena'da düzenlenen şampiyonanın birinci gününde grekoromen stilde 55, 63, 72, 82 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak. Oyunlara, 100'ün üzerinde ülkeden binden fazla sporcu katılıyor. Türkiye'den 30 sporcu Türkiye'yi grekoromen stilde Şerif Kılıç (55 kilo), Kerem Kamal (60 kilo), Rahman Bilici (63 kilo), Atakan Yüksel (67 kilo), Cengiz Arslan (72 kilo), Fatih Cengiz (77 kilo), Emrah Kuş (82 kilo), Metehan Başar (87 kilo), Cenk İldem (97 kilo) ve Rıza Kayaalp (130 kilo) temsil ediyor. Kadınlar stilinde, Evin Demirhan (50 kilo), Zeynep Yetgil (53 kilo), Bediha Gün (55 kilo), Elif Jale Yeşilırmak (57 kilo), Elif Yanık (59 kilo), Aslı Tuğcu (62 kilo), Kadriye Aksoy (65 kilo), Buse Tosun (68 kilo), Beste Altuğ (72 kilo) ve Yasemin Adar (76 kilo) mücadele edecek. Süleyman Atlı (57 kilo), Recep Topal (61 kilo), Selahattin Kılıçsallayan (65 kilo), Haydar Yavuz (70 kilo), Soner Demirtaş (74 kilo), Muhammet Nuri Kotanoğlu (79 kilo), Fatih Erdin (86 kilo), Süleyman Karadeniz (92 kilo), İbrahim Çiftçi (97 kilo) ve Taha Akgül (125 kilo) erkekler serbest stilde yarışacak. Şampiyona, 22 Eylül'de sona erecek.

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