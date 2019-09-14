0553 313 94 23

Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan'da başladı

Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da grekoromen stilde eleme müsabakalarıyla başladı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:20
Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan'da başladı

Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da grekoromen stilde eleme müsabakalarıyla başladı.

Barış Arena'da düzenlenen şampiyonanın birinci gününde grekoromen stilde 55, 63, 72, 82 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.

Oyunlara, 100'ün üzerinde ülkeden binden fazla sporcu katılıyor.

Türkiye'den 30 sporcu

Türkiye'yi grekoromen stilde Şerif Kılıç (55 kilo), Kerem Kamal (60 kilo), Rahman Bilici (63 kilo), Atakan Yüksel (67 kilo), Cengiz Arslan (72 kilo), Fatih Cengiz (77 kilo), Emrah Kuş (82 kilo), Metehan Başar (87 kilo), Cenk İldem (97 kilo) ve Rıza Kayaalp (130 kilo) temsil ediyor.

Kadınlar stilinde, Evin Demirhan (50 kilo), Zeynep Yetgil (53 kilo), Bediha Gün (55 kilo), Elif Jale Yeşilırmak (57 kilo), Elif Yanık (59 kilo), Aslı Tuğcu (62 kilo), Kadriye Aksoy (65 kilo), Buse Tosun (68 kilo), Beste Altuğ (72 kilo) ve Yasemin Adar (76 kilo) mücadele edecek.

Süleyman Atlı (57 kilo), Recep Topal (61 kilo), Selahattin Kılıçsallayan (65 kilo), Haydar Yavuz (70 kilo), Soner Demirtaş (74 kilo), Muhammet Nuri Kotanoğlu (79 kilo), Fatih Erdin (86 kilo), Süleyman Karadeniz (92 kilo), İbrahim Çiftçi (97 kilo) ve Taha Akgül (125 kilo) erkekler serbest stilde yarışacak.

Şampiyona, 22 Eylül'de sona erecek.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 10:20
  1. güreş
  2. Dünya Güreş Şampiyonası
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir’in 5 yıllık yeni yol haritası oy birliği ile kabul edildi
    1. İzmir’in 5 yıllık yeni yol haritası oy..
    2. Aşağıpınar ÖrenYeri “Ziyaretçi..
    3. Trabzonspor’da sakatlık kabusu
    4. TOKİ’den müjdeli haber! İkinci indirim..
    5. Yol kenarında satılan organik ürünler..
    6. Milli Eğitim ve Diyanet çalışanlarına..
    7. İzmit’in merkezinde karate şov
    8. SİHA'lar Saudi Aramco'yu vurdu
    9. Tedavi gören kanser hastalarını..
    10. Hakkari’de gıda denetimi
    11. AB Antik Tarihe Genç Bakış Ekibi,..
    12. Milli güreşçilere Büyükelçi Uyanık'tan..
    13. Sivas Belediyespor, Kahramanmaraş’ı..
    14. Cübbeli Ahmet Hoca'dan Temel..
    15. ’Evimin Ustasıyım’ projesine..
    16. Kaleci Muammer Yıldırım’a sürpriz..
    17. Sivas Gençlikspor’dan yeni sezon..
    18. Bakan Kasapoğlu, Abdülkadir Ömür’ü..
    19. Muratpaşa’da ders zili çalıyor
    20. Deprem anı güvenlik kameralarında
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”