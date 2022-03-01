Dünya gündemini sallayan iddia! Putin ve ailesi oraya kaçtı

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasta olduğunu iddia ettiği için gözaltına alınan ve Moskova'nın 'komplo teorisyeni' olarak ünlenen 61 yaşındaki siyaset bilimci Valery Solovey, ortaya attığı yeni teoride, nükleer savaş ihtimaline karşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aile üyelerini ve yakınlarını Sibirya'daki bir yeraltı sığınağına sakladığını iddia etti.

Açıklamalarının devamında, lüks ve yüksek teknolojili sığınağın Altay Dağları'nda bulunduğunu belirten Solovey, sığınağın nükleer savaş ihtimaline karşı hazırlandığını vurguladı. Solovey konu hakkında yaptığı açıklamaların devamında "Hafta sonu Başkan Putin'in ailesi nükleer savaş ihtimaline karşı hazırlanan özel bir sığınağa tahliye edildi. 'Bu sığınak Altay Cumhuriyeti'nde bulunuyor. Aslında bir sığınak değil, en son bilim ve teknolojiyle donatılmış tam bir yeraltı şehri" ifadelerine yer verdi.

Daha önce de tahminlerde bulunmuştu

Solovey, daha önce Putin'in sağlık sorunları yaşadığını iddia ettiği için Rus yetkililer tarafından yedi saat sorguya alınmıştı. Solevey'in bu süreçte evi de arandı ve çok sayıda elektronik eşyaya el konuldu.

Belarus'ta 28 Şubat'ın ilk saatlerinde gerçekleşen referandumla, ülkeye nükleer silah konuşlandırılmasına izin verildi. Yüzde 65 oy ile kabul edilen anayasa değişikliği ile birlikte, "Uluslararası arenada nükleer tarafsızlığın garantisi" ifadesi kaldırılacak.

Putin'den yüksek alarm talimatı

Rusya Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanına dün talimat veren Vladimir Putin, nükleer caydırıcı kuvvetlerine özel bir muharebe görevine geçmelerini emretti. Putin ayrıca bu hafta Ukrayna'daki çatışmaya dışarıdan müdahale eden tüm ülkelere misilleme yapılacağını açıkladı.