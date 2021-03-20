Dünya gündemini altüst eden iddia! 'Füzeyi İran verdi! Vurdular'

İran destekli Şii Hazara milis grupların geçtiğimiz günlerde düşürdükleri helikopteri füzeyle vurdukları ortaya çıktı.

Kabil hükümetine yakın medya kaynakları tarafından yapılan açıklamalara göre, 17 Mart'ta Vardak'ın Bihsud ilçesinde düşürülen helikopter, uçaksavar füzesiyle vuruldu.

Helikopterin vurulma anlarına ilişkin görüntüler de servis edildi.

Füzenin, helikopteri düşüren Cephe-i Mukavemet isimli gruba, destek aldıkları İran tarafından verilmiş olabileceği belirtiliyor.

"İntikam alacağız"

Öte yandan Kabil hükümetine bağlı Savunma Bakanlığı bugün olaya dair bir açıklama yaptı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Favad Aman tarafından yapılan açıklamada helikopterin Hazara milis lider Alipur'un güçlerince düşürüldüğü ifade edildi.

Aman, "bedeli ne olursa olsun intikam alacaklarını" dile getirdi.

Bölgede gerilim yükseleceği ve Alipur'a bağlı milislere operasyon başlatılabileceği ifade ediliyor.

Helikopterin düşürülmesi

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre 17 Mart günü gece saatlerinde Afganistan'ın orta kesimindeki Vardak'ın batısında yer alan Bihsud ilçesinde hükümet güçlerine ait bir helikopter vuruldu.

Helikopterin füzeyle vurulduğu bildirildi.

Milis grubun lideri Alipur komutasındaki güçlerin vurduğu helikopterde, mürettebat ve özel hareket güçleri de dahil toplamda 9 kişinin öldüğü belirtildi.

İran'ın Afganistan'daki uzantılarından Şii Hazara milis grup Cephe-i Mukavemet, özellikle son dönemde adından sıklıkla söz ettiriyor.

Tam adıyla "Cephe-i Mukavemet Merdumi" yani "Halk Direniş Cephesi" ismine sahip olan grup, Afganistan nüfusunda önemli bir yer teşkil eden Şii Hazaralardan müteşekkil. İran tarafından desteklendiği ifade edilen grup, 2021 yılı Ocak ayında Afganistan'ın Vardak ilinde Kabil hükümetiyle yaşanan çatışmaların ardından isminden sıklıkla söz ettirdi.