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Dünya

Dünya gündemini alt üst eden iddia! Hafter’i soydular

İngiliz The Independent gazetesi, darbeci Hafter’in paralı askerler ve Avrupalı iş insanları tarafından dolandırıldığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 15:07:00 -
Dünya gündemini alt üst eden iddia! Hafter’i soydular

İngiliz The Independent gazetesi, Hafter'in, paralı askerler ve Avrupalı iş insanları tarafından dolandırıldığını öne sürdü. Gazete, dolandırılan Hafterin on milyonlarca dolarını kaybettiğini yazdı.

Gazetenin Çarşamba günü yayınlanan bir haberinde, başta İngilizler dahil olmak üzere Avrupa'daki birçok işinsanının Hafter'in büyük miktarlarda parasını yatırdığı halde askeri teçhizatları vermediği belirtildi.

55 milyon dolar

İngiliz gazetesi The Independent , 76 yaşındaki General Hafter'in saldırı helikopterleri, keşif uçakları ve deniz gemisi gibi savaş makineleri için ödediği 55 milyon dolardan (43 milyon £) fazla para kaybettiğini ileri sürdü.

Batı Libya'da, Hafter'in son birkaç gün süren savaşlarda kaybettiği stratejik bir yerden çekilen video görüntüleri, geri çekilme kuvvetlerinin geride bırakmak zorunda kaldığı pahalı bir ekipman seti gösteriyor.

Hafter'in yardımcıları ise, İngiliz gazetesinde çıkan haberin Bağımsız Faiz es Serrac liderliğindeki Ulusal Anlaşma hükümeti tarafından yayınlanan "propaganda" olduğunu ileri sürerek, Hafter hakkındaki iddiaları reddetti.

Ancak yakın zamanda Birleşmiş Milletler gizli soruşturması raporunda, 20 Güney Amerika paralı, 5 İngiliz (ikisi Kraliyet Deniz Kuvvetleri), 12 Güney Afrika'dan, iki Avustralyalı ve bir Amerikalıdan oluşan bir ekibe her biri 120.000 dolardan fazla para verildiği belirtildi.

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