Dünya Gıda Programı'ndan Nobel Barış Ödülü için teşekkür

ROMA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmelerinden dolayı teşekkür mesajı yayımladı.



Merkezi Roma'da olan WFP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "WFP'yi Nobel Ödülü ile onurlandırdığınız için en derin teşekkürlerimizi sunarız. Bu, dünyaya barış ve Sıfır Açlık Hedefinin (Zero Hunger) el ele yürümekte olduğunu güçlü şekilde hatırlatıyor." ifadeleri kullanıldı.



Norveç Nobel Komitesi, bugün yaptığı açıklamada, bu yıl açlıkla mücadele çabaları ve çatışmalardan etkilenen bölgelerde barış koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlaması nedeniyle WFP’yi Nobel Barış Ödülü’ne layık gördüğünü duyurmuştu.



