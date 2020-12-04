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Aktüel Dünya Gıda Programı'ndan 2021'de 12 ülke için kıtlık uyarısı
Aktüel

Dünya Gıda Programı'ndan 2021'de 12 ülke için kıtlık uyarısı

WFP Direktörü David Beasley: -''Gelecek yıl tam anlamıyla bir felaket olacak''

Yeniakit Publisher
2020-12-04 23:09:55 -
Dünya Gıda Programı'ndan 2021'de 12 ülke için kıtlık uyarısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Dünya Gıda Programı (WF) Direktörü David Beasley, gelecek yıl en kötü insani krizlerden birinin yaşanabileceği ve 12 ülkenin kıtlık riski ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Beasley, BM Genel Kurulunda düzenlenen Kovid-19 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Gelecek yıl tam anlamıyla bir felaket olacak." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve devam eden savaşlar yüzünden insani ihtiyaçların iki kat artığına dikkati çeken Beasley, kıtlığın 12 ülkenin "kapısını çaldığını" ifade etti.

Beasley, risk altındaki 12 ülkeyi açıklamazken, bir an önce harekete geçilirse kıtlığın önüne geçilebileceğini belirtti.



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