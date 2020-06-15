Dünya gevşedi, ikinci korona dalgası başladı!

İşte, bazı ülkelerde yeniden hortlayan korona ve dünyayı yeniden endişeye sürükleyen rakamlar...

Çin korkutuyor

Çin’de son iki ayın en yüksek Covid-19 vaka artışı yaşandı. Son 24 saatte 57 yeni vaka tespit edildi. Çinli epidemiyoloji uzmanı Zeng Guang “Pekin’deki durum kontrol altına alınamazsa ikinci bir dalgaya yol açabilir” uyarısı yaptı. Zeng, ilginç bir açıklama daha yaptı: Bu virüsün soyu, ülkede yayılan türle benzeşmiyor...

İran, yine üç haneli

Normalleşme kararlarını bir bir uygulayan İran’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 107 yeni ölümün kayıtlara geçmesiyle, ülkede salgında ölenlerin sayısı yeniden üç haneye yükseldi. Ülkede bir günde 2 bin 472 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Ülkede 14 Nisan’da hayatını kaybedenlerin sayısı çift haneli sayıya düşmüştü.

Rusya’da yarım milyon

Rusya’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 528 bin 964’e, ölenlerin sayısı 6 bin 948’e yükseldi. Salgınla mücadele tedbirlerinin gevşetildiği başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 1.477 artarak 205 bin 905’e, ölü sayısı 50 artarak 3 bin 281’e çıktı.

Hindistan uçuyor

Bir ara sokağa çıkma yasağı uygulayan Hindistan’da da durum kontrolden çıktı. Ülkede son 24 saatte koronavirüs yüzünden 311 kişi hayatını kaybetti. Ülkede son bir günde 11 bin 929 kişi virüse yakalandı. Yeni vaka ve ölümlerle, ülkede bugüne dek görülen toplam vaka sayısı 320 bin 922’ye, can kaybı sayısı ise 9 bin 195’e çıktı.

Brezilya lider

Koronavirüs konusunda yeterli tedbirleri almadığı iddia edilen Brezilya’da son 24 saatte 1009 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 42 bin 837’ye yükseldi. Güney Amerika’da vaka ve ölüm oranında liderliği kimseye bırakmayan Brezilya’dan bir günde vaka sayısı 23 bin 975 artarak 852 bin 785 olarak kaydedildi.

Mısır’da artıyor

Mısır’da 62 kişinin daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmesi ve 1.677 kişinin enfekte olmasıyla ülkede, salgının görüldüğü günden bu yana 24 saat içinde kaydedilen en yüksek vaka ve can kaybına ulaşıldı.

Almanya Tahliye ücretini halktan istedi

Almanya’da hükûmet, yurt dışından getirilen 240 bin Alman vatandaşına tahliye faturaları gönderdi. Dışişleri Bakanlığı uçaklara 100 milyon avro ödendiğini ifade etti. Alman vatandaşların ülkelerin uzaklığına göre ödeme yapacağı ve ortalamanın 420 avroyu bulacağı kaydedildi.

Netanyahu'nun korumaları pozitif

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 3 korumasında koronavirüs tespit edildi. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada korumanların Başbakan’ın evinin dışında güvenliği sağladığı aktarıldı. Başbakan’ın korumalar ile teması olmadığı ifade edilirken, Netanyahu’nun şimdilik karantinaya alınmasını gerektiren bir durumun olmadığı açıklandı.

AB'de sınırlar bir bir açılıyor

Avrupa’da “yeni normal” olarak adlandırılan süreçte bugünden itibaren büyük ölçüde son aşamaya girilecek. İşte AB talimatları doğrultusunda normalleşmede alınan son kararlar...

* Almanya, İtalya’dan hava yoluyla gelenlere yönelik kontrolleri bugün, İspanya’dan gelenlere yönelik kontrolleri ise 21 Haziran’da sonlandıracak.

* Fransa, Avrupa içi sınırlarını bugün, Avrupa dışı sınırlarını ise kademeli olarak 1 Temmuz’da açacak.

* Belçika, bugünden itibaren İngiltere, AB ve Schengen bölgesindeki 31 ülke vatandaşlarının ülkeye girmesine izin verecek.

* İspanya, Schengen ülkelerine sınırlarını 21 Haziran’da açacak. Portekiz sınırını 1 Temmuz’da açacak.

* Portekiz’de havalimanları, bugünden itibaren uluslararası uçuşlara açılacak.

* Yunanistan, bugünden itibaren 29 ülkeye uçuşları başlatacak.

İtalya, salgının düşüşüyle birlikte yeniden turistleri ağırlamaya başladı. Venedik’te ziyaretçiler, sosyal mesafe kuralları ve maske kullanımına dikkat ederek gondol turlarına katılıyor. İtalya, salgını 56 günlük karantinayla kontrol altına alıp ihtiyatlı şekilde normale dönerken, AB’den gelecek destekle yeniden ayağa kalkmayı hedefliyor.