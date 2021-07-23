Dünya genelinde yapılan Covid-19 aşı miktarı 3,8 milyar doza yaklaştı

En çok aşı yapılan ülkeler; 1 milyar 510 milyon doz ile Çin, 423 milyon 417 bin ile Hindistan, 339 milyon 760 bin ile ABD, 130 milyon 250 bin ile Brezilya, 88 milyon 470 bin ile Almanya, 83 milyon 20 bin ile İngiltere, 73 milyon 970 bin ile Japonya, 67 milyon 230 bin ile Fransa, 64 milyon 829 bin ile Türkiye, 63 milyon 880 bin ile İtalya, izliyor.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 166,27 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 28 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı; Malta'da 166,18, Seyşeller'de 143,82, İzlanda'da 136,68, Uruguay'da 132,95, San Marino'da 132,85, Bahreyn'de 132,66, Şili'de 129,54, İsrail'de 127,53, Faroe Adaları'nda 125,96, Katar'da 125,47, Kanada'da 123,96, İngiltere'de 122,30, Moğolistan'da 121,98, Danimarka'da 117,28, Singapur'da 116,87, Belçika'da 114,83, İspanya'da 113,10, Hollanda'da 109,89, Maldivler'de 107,54, Lüksemburg'da 107, İtalya'da 105,65, Almanya'da 105,60, Macaristan'da 105,13, Çin'de 104,74, Avusturya'da 102,81, ABD’de 101,59 ve Monako'da 101,39 oldu.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 76,73 oldu. 39 milyon 219 bin 547 kişiye ilk doz, 21 milyon 894 bin 48 kişiye ikinci doz aşılar uygulandı.