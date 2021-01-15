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Dünya Dünya genelinde vaka sayısı 94 milyonu geçti
Dünya

Dünya genelinde vaka sayısı 94 milyonu geçti

Dünya genelinde vaka sayısı 94 milyon 4 bin 36'ya yükselirken ABD, 23 milyon 961 bin 761 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 23:31:00 -
Dünya genelinde vaka sayısı 94 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 94 milyonu aştı.

Dünya genelinde vaka sayısı 94 milyonu geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen vaka sayısı 94 milyon 4 bin 36'ya yükseldi.

En fazla vaka ABD'de

ABD, 23 milyon 961 bin 761 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Bu ülkeyi vaka sayısında 10 milyon 542 bin 68 ile Hindistan, 8 milyon 328 bin 61 ile Brezilya, 3 milyon 520 bin 531 ile Rusya, 3 milyon 316 bin 19 ile İngiltere, 2 milyon 872 bin 941 ile Fransa, 2 milyon 373 bin 115 ile Türkiye, 2 milyon 352 bin 423 ile İtalya, 2 milyon 252 bin 164 ile İspanya, 2 milyon 13 bin 367 ile Almanya, 1 milyon 849 bin 101 ile Kolombiya, 1 milyon 770 bin 715 ile Arjantin, 1 milyon 588 bin 369 ile Meksika, 1 milyon 422 bin 320 ile Polonya, 1 milyon 318 bin 295 ile İran, 1 milyon 311 bin 686 ile Güney Afrika, 1 milyon 146 bin 963 ile Ukrayna ve 1 milyon 48 bin 662 ile Peru izliyor.
Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 11 bin 874 kişi yaşamını yitirdi, 67 milyon 161 bin 20 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

 

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