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Aktüel Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 22 milyonu aştı
Aktüel

Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 22 milyonu aştı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 21:28:48 -
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 22 milyonu aştı

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görenlerin sayısı dünya genelinde 22 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 22 milyon 803'e ulaştı.

Tedavi görenlerin 21 milyon 895 bin 39'unda hastalık belirtileri hafif seyrederken, 105 bin 764 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

Tedavi altındaki hasta sayısının çoğalması, ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.

ABD, tedavi altındaki 7 milyon 628 bin 342 kişiyle aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke oldu.

Tedavisi süren vaka sayısına göre ABD'yi 2 milyon 295 bin 899 ile Fransa, 798 bin 710 ile Brezilya, 580 bin 941 ile İtalya, 574 bin 408 ile Belçika, 541 bin 299 ile Rusya, 386 bin 19 ile Almanya ve 350 bin 257 ile Ukrayna izledi.

Türkiye'de 119 bin 715 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor, bunlardan 4 bin 501'ini ağır hastalar oluşturuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 80 milyonu aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 761 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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