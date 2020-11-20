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Aktüel Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 16 milyonu aştı
Aktüel

Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 16 milyonu aştı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 17:27:27 -
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 16 milyonu aştı

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) tedavi görenlerin sayısı dünya genelinde 16 milyonu geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 16 milyon 176 bin 117'ye ulaştı.

Tedavi görenlerin 16 milyon 74 bin 209'unda hastalık belirtileri hafif seyrederken, 101 bin 908 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

Tedavi altındaki hasta sayısının çoğalması, ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.

ABD, tedavi altındaki 4 milyon 573 bin 920 kişiyle aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke oldu.

Tedavisi süren vaka sayısına göre, ABD'yi 1 milyon 891 bin 592 ile Fransa, 761 bin 671 ile İtalya, 500 bin 276 ile Belçika, 453 bin 201 ile Rusya, 445 bin 122 ile Hindistan, 424 bin 748 ile Polonya, 407 bin 450 ile Brezilya, 313 bin 163 ile Ukrayna, 288 bin 894 ile Almanya, 195 bin 456 ile İran, 153 bin 78 ile Meksika, ve 145 bin 388 ile Arjantin izledi.

Türkiye'de 20 Kasım itibarıyla 53 bin 654 aktif Kovid-19 vakası bulunurken, bunlardan 3 bin 850'sini ağır hastalar oluşturuyor.

Dünyada tedavisi süren Kovid-19 hastalarının sayısı 7 Nisan'da 1 milyonu, 30 Nisan'da 2 milyonu, 30 Mayıs'ta 3 milyonu, 26 Haziran'da 4 milyonu, 15 Temmuz'da 5 milyonu, 2 Ağustos'ta 6 milyonu, 5 Eylül'de 7 milyonu, 9 Ekim'de 8 milyonu, 18 Ekim'de 9 milyonu, 24 Ekim'de 10 milyonu ve 14 Kasım'da ise 15 milyonu aşmıştı.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 57 milyonu aşarken, virüs nedeniyle 1 milyon 368 binden fazla kişi hayatını kaybetti.


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