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Aktüel Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 46 milyonu geçti
Aktüel

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 46 milyonu geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-05 19:20:36 -
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 46 milyonu geçti

ANKARA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 46 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 46 milyon 1131 kişi iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Hindistan'da 9 milyon 79 bin 888, ABD'de 8 milyon 664 bin 52, Brezilya'da 5 milyon 744 bin 369 ve Rusya'da 1 milyon 916 bin 396 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşenlerin sayısı Arjantin'de 1 milyon 281 bin 955'e, Kolombiya'da 1 milyon 240 bin 990'a ulaştı.

Türkiye'de 4 Aralık itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 423 bin 142 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde 18 milyon 904 bin 934 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelindeki vaka sayısı 66 milyon 434 bin 150'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 1 milyon 528 bin 85 kişi hayatını kaybetti.

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