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Aktüel Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 85 milyonu geçti
Aktüel

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 85 milyonu geçti

Yeniakit Publisher
2021-01-03 12:11:47 -
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 85 milyonu geçti

ANKARA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 85 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 85 milyon 27 bin 813’e yükseldi.

ABD, 20 milyon 904 bin 701 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Bu ülkeyi vaka sayısında 10 milyon 324 bin 631 ile Hindistan, 7 milyon 716 bin 405 ile Brezilya, 3 milyon 236 bin 787 ile Rusya, 2 milyon 643 bin 239 ile Fransa, 2 milyon 599 bin 789 ile İngiltere, 2 milyon 232 bin 35 ile Türkiye, 2 milyon 141 bin 201 ile İtalya, 1 milyon 936 bin 718 ile İspanya, 1 milyon 773 bin 540 ile Almanya, 1 milyon 666 bin 408 ile Kolombiya, 1 milyon 634 bin 834 ile Arjantin, 1 milyon 443 bin 544 ile Meksika, 1 milyon 312 bin 780 ile Polonya, 1 milyon 237 bin 474 ile İran, 1 milyon 88 bin 889 ile Güney Afrika, 1 milyon 74 bin 93 ile Ukrayna ve 1 milyon 18 bin 99 ile Peru izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 844 bin 685 kişi yaşamını yitirdi, 60 milyon 149 bin 687 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

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